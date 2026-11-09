حبیب ستوده‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال سحر آکادمی تهران اظهار کرد: از مجموع ۱۶ عضو آسیب‌دیده این تیم، ۷ نفر همچنان در اهواز بستری هستند و سایر اعضا به تهران بازگشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت پریا مهرمند، یکی از بازیکنان مصدوم، گفت: وی دو بار از ناحیه پای راست تحت عمل جراحی قرار گرفته که آخرین جراحی او موفقیت‌آمیز بوده است و احتمالاً فردا با هواپیما به تهران منتقل می‌شود.

ستوده‌نژاد درباره وضعیت عماد سلمانی، همسر سحر آغنده، مدیر باشگاه، نیز بیان کرد: وی به دلیل شکستگی لگن امروز تحت عمل جراحی قرار گرفته و حال عمومی خوبی دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: پسر سحر آغنده نیز که از ناحیه دنده آسیب دیده، هوشیار است اما همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

وی درباره وضعیت سمانه ثابت‌زاده افزود: این عضو تیم به دلیل آسیب‌دیدگی قفسه سینه دوباره بستری شده و حال عمومی او خوب است.

ستوده‌نژاد همچنین از برنامه انتقال عادلی، سرپرست تیم، خبر داد و گفت: قرار است وی امروز با آمبولانس به تهران منتقل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که ۱۰ نفر از مصدومان این حادثه به تهران بازگشته‌اند و سایر افراد تحت مراقبت و پیگیری درمانی در اهواز و شوش قرار دارند.

وی با اشاره به پیگیری‌های وزیر ورزش و جوانان برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان تصریح کرد: وزیر ورزش دستور پیگیری وضعیت مصدومان را صادر کرده و فدراسیون پزشکی ورزشی نیز در این زمینه مأموریت یافته است.

ستوده‌نژاد با قدردانی از همکاری مجموعه ورزش خوزستان، هیئت پزشکی ورزشی و هیئت بسکتبال این استان خاطرنشان کرد: مسئولان ورزشی خوزستان از زمان وقوع حادثه به‌صورت شبانه‌روزی برای رسیدگی به وضعیت بازیکنان و اعضای کادر تیم تلاش کرده‌اند و پیگیری‌ها تا تعیین تکلیف وضعیت تمام مصدومان ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است، حبیب ستوده نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، به دستور وزیر ورزش و جوانان، وضعیت مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال سحر آکادمی تهران را در اهواز پیگیری کرد.