به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، در جریان معاملات روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۵ و تا ساعت ۱۳:۳۵:۵۶، آمار و ارقام بازار سرمایه به شرح زیر ثبت و اعلام گردید:

بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی، شاخص کل بورس با افزایش چشمگیر ۴۷,۸۲۸.۴۴ واحدی، در سطح ۸,۱۳۷,۸۲۱.۹۸ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با رشد ۲۲,۵۱۷.۰۱ واحدی، عدد ۲,۲۸۲,۴۱۲.۶۹ واحد را به نمایش گذاشت. ارزش کل بازار سرمایه نیز به رقم ۲۳۵,۷۲۶,۲۳۸.۱۳۹ میلیارد ریال بالغ گردید.

در این جلسه معاملاتی، تعداد ۹۱۸,۶۳۸ معامله انجام شد که طی آن حجم معاملاتی معادل ۴۶.۳۶۲ میلیارد سهم و اوراق بهادار، ارزشی بالغ بر ۳۸۱,۹۲۷.۶۳۱ میلیارد ریال را رقم زد.