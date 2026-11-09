به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حمید خلق‌ ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از کارخانه آرد اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مورد نان کامل باید بگویم اگر تمامی اجزای دانه گندم، شامل سبوس، مغز (اندوسپرم) و جوانه، حفظ شود، نان کامل تولید می‌شود. نان کامل خواص بسیار ارزشمندی دارد، زیرا حاوی انواع ویتامین‌ها از جمله ویتامین‌های B، C و E، اسیدهای چرب ضروری، آمینواسیدهای ضروری برای حفظ سلامت بدن و املاح معدنی مانند آهن، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، سلنیوم و کروم است. همچنین مواد مغذی دیگری مانند آنتی‌اکسیدان‌ها و فیتوکمیکال‌ها در آن وجود دارد که برای سلامت بدن بسیار ارزشمند و حیاتی هستند.

وی افزود: اگر شهروندان و هم‌وطنان عزیز ما از ارزش تغذیه‌ای نان کامل بهره‌مند شوند و آن را مصرف کنند، ان‌شالله در طول ماه‌های آینده تغییرات جدی در حوزه سلامت خود مشاهده خواهند کرد و بسیاری از بیماری‌هایی که به دلیل آن‌ها نگران هستند یا درمان‌های دارویی که پاسخ نمی‌دهد، بهتر و بیشتر پاسخ خواهند گرفت و کیفیت زندگی‌شان ارتقا پیدا می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان اردبیل ادامه داد: در حال حاضر دو کارخانه آرد کامل در استان اردبیل فعال است که بر حسب نیاز مردم و استقبالی که صورت می‌گیرد، ان‌شالله تعداد کارخانه‌های تولیدکننده آرد کامل می‌تواند افزایش یابد. این ظرفیت در استان ما وجود دارد که علاوه بر تأمین نیاز استان خودمان، آرد کامل را به استان‌های دیگر نیز ارسال کنیم.

وی افزود: کیفیت آرد اردبیل انصافاً نسبت به سایر استان‌های کشور اگر نگوییم بالاتر، پایین‌تر از بسیاری از استان‌ها نیست و از استان‌هایی است که اگر آرد به صورت آزاد گذاشته شود و از سایر استان‌ها خریداری شود، مطمئناً به دست هم‌استانی‌های عزیز ما نمی‌رسد. بنابراین باید قدر آرد خودمان را بدانیم که در واقع محصول کشاورزان عزیز ما است.

حمید خلق‌ تصریح کرد: تیرگی نان طبیعی است، زیرا سبوس و جوانه گندم در آن حفظ شده و ارزش غذایی بسیار بالایی دارد که برای سلامت مردم بسیار اثرگذار است.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی اردبیل گفت:به همین دلیل باید به شایعات توجه نکنیم. این کیفیت عالی با تلاش ارزشمند نانوایان عزیز و رعایت تخمیر کافی و خواب مناسب خمیر حاصل می‌شود و باعث خواهد شد اثر بسیار چشمگیری بر سلامت مردم مشاهده کنیم.