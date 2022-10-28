به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی بررسی موضوعات محیط زیست شهری با تمرکز بر آلودگی هوا با حضور مهدی پیر هادی و سوده نجفی اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، صارمی معاون شهرسازی، حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط زیست و جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، حشمتی سرپرست معاونت محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مزینانی مدیرکل محیط زیست استان تهران، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار و میرزایی قمی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و جمعی دیگر از مدیران شهری در سالن کنفرانس ویژه برج میلاد برگزار شد.

شینا انصاری در ابتدای این نشست تخصصی بر اهمیت و ضرورت اجرای اسناد فرادستی در زمینه آلودگی هوا تاکید و تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست در سه بخش دسته بندی می‌شوند، مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده.

وی با اشاره به اهمیت و نقش بازدارندگی و اثرگذار قانون هوای پاک در صورت اجرای کامل از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی افزود: این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره، در سال ۹۶ به تصویب رسیده و ۶ ماده از این قانون به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وظایف شهرداری‌ها اشاره دارد.

انصاری با بیان اینکه در راستای حفظ و توسعه محیط زیست شهری، شورای اسلامی شهر تهران نیز مصوباتی در این خصوص داشته است، خاطر نشان کرد: توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار، الزام شهرداری به ارائه جامع برنامه پیشگیری و کاهش آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات اقلیم پایتخت و ساماندهی منابع آلاینده دیزل در محیط‌های کارگاهی و عمرانی کلان شهر تهران از جمله مصوبات شورای اسلامی هستند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ریشه یابی علل افزایش آلودگی هوای پایتخت عنوان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته توسعه نامتوازن شهر و بارگذاری بیشتر از ظرفیت اکولوژیک که منجر به مصرف بالای انرژی و منابع فسیلی می‌شود، حضور بی شمار واحدهای صنعتی، خدماتی، تولیدی و معدنی، افزایش کانون‌های گرد و غبار و افزایش تردد وسایل نقلیه، رشد ترافیک و کیفیت سوخت در خودروهای سنگین از جمله دلایل اصلی افزایش انواع آلودگی‌ها در تهران هستند.

انصاری با اشاره به آمار وضعیت آلودگی هوا در ۵ سال گذشته گفت: تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از مجموع یک هزار و ۸۲۶ روز، تنها ۳۶ روز هوای پاک را تجربه کرده و در ۵۰۹ روز وضعیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است. همچنین ۴۱ روز نیز هوای پایتخت شرایط کاملاً ناسالم را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص کاهش آلودگی هوا در شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت خودروهای برقی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری به میزان سالانه ۵ درصد در دستور کار شهرداری تهران است، توسعه خطوط مترو از اولویت‌های اقدامات سال‌های اخیر بوده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: تعداد ایستگاه‌های مترو در سال ۹۶، از یکصد و ۹ ایستگاه به یکصد و ۴۱ ایستگاه تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده که این آمار از رشد ۲۹.۳ درصدی تعداد ایستگاه‌ها خبر می‌دهد.

به گفته وی بر اساس ماده ۲۲ (افزایش سرانه فضای سبز به میزان ۱۵ مترمربع) و ماده ۲۷ (ایجاد و توسعه کمربند سبز) نیز به منظور کاهش آلودگی هوا در پایتخت، مساحت فضای سبز درون شهری از ۱۴ هزار و صد هکتار در سال ۹۴ به ۱۵ هزار و ۹۶ هکتار تا پایان شهریور ۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین مساحت کمربند فضای سبز پایتخت از ۴۴/۳۳ هکتار در سال ۹۶ به ۴۴/۷۵۰ هکتار تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

انصاری در خصوص مدیریت انرژی در کلانشهر تهران بر اساس ماده ۱۷ (انجام معاینه فنی سالانه موتورخانه‌ها) و ماده ۱۹ (توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک) اشاره و بیان کرد: در این راستا نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی با مجموع ظرفیت ۸۵۰ کیلو وات ساعت در ۴۵ مکان راه اندازی شدند. همچنین ۸۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی نصب و راه اندازی شدند.

اصلاح الگوی مصرف منابع در ۵۶۰ ساختمان شهرداری تهران صورت گرفته و ۴۸ ساختمان نیز به سیستم کنترل هوشمند سرمایشی و ۳۷۱ ساختمان به سیستم کنترل هوشمند گرمایشی و ۲۴ ساختمان به سیستم کنترل رادیویی پایانه‌های دمنده‌دار مجهز شده اند. ضمن آنکه معاینه فنی موتورخانه‌های ۶۰۰ ساختمان در شهرداری تهران نیز انجام شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین با اشاره به اجرای طرح اطلس پایش شهر تهران به منظور رصد آلودگی‌های پایتخت گفت: در این طرح با شناسایی و پایش منابع آلاینده شهر تهران از جمله آلاینده‌های آب زیرزمینی، آب سطحی، هوا، خاک، صوت و نور و پایش کیفی منابع آب مصرفی شهرداری تهران در چاه‌ها، قنات‌ها و آب‌های سطحی و پهنه بندی پراکنش منابع آلاینده محیطی شهر تهران در داخل محدوده و حریم مشخص شد که تاکنون، آلودگی هوا و آلودگی صوتی به عنوان شاخص ترین آلاینده‌ها در تهران هستند و آلودگی نوری نیز به عنوان یک منبع آلاینده محیطی نوظهور در حال تبدیل شدن به یک مسئله محیط زیستی است.