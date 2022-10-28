تداوم رقابت‌ شانه به شانه سپاهان و شاملی در صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از سی و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال مردان ایران با تداوم پیروزی‌های سپاهان اصفهان و شاملی کازرون دنبال شد تا رقابت شانه به شانه این دو تیم در صدر جدول ادامه داشته باشد.

در رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان ایران فولاد مبارکه سپاهان اصفهان موفق شد در خارج از خانه با نتیجه ۲۶ بر ۲۰ مقابل پیکان خراسان پیروز شود و به لطف تفاضل گل بهتر صدر جدول را همچنان در اختیار داشته باشد.

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون نیز در خانه ۳۵ بر ۱۹ مقابل زاگرس اسلام‌آباد غرب پیروز شد تا با چهار پیروزی هم امتیاز با سپاهان باشد اما به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار گیرد.

در دیگر دیدار مهم این هفته صنعت مس کرمان در خارج از خانه با نتیجه ۳۷ بر ۳۰ مقابل رعد پدافند البرز پیروز شد و با ۶ امتیاز با تفاضل گل بهتر به رده سوم جدول رسید.

سپاهان نوین اصفهان نیز با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ در خارج از خانه نخلستان دشستان را شکست داد و با ۶ امتیاز و به دلیل تفضال گل کمتر و در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

نتایج کامل دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان ایران به شرح زیر است:

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۳۵ _ زاگرس اسلام‌آباد غرب ۱۹

نخلستان دشستان ۲۷ -سپاهان نوین اصفهان ۳۰

رعد پدافند البرز ۳۰ - صنعت مس کرمان ۳۷

گیتی پسند اصفهان ۳۴ -پرواز هوانیروز اصفهان ۳۱

نفت و گاز گچساران ۲۸ -زغال سنگ طبس ۲۴

پیکان خراسان ۲۰ -فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۶

در پایان هفته سوم همچنان تیم فولاد مبارکه سپاهان در صدر جدول قرار دارد.

۱- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۴ بازی و ۸ امتیاز

۲- نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با ۴ بازی و ۸ امتیاز

۳- صنعت مس کرمان با ۴ بازی و ۸ امتیاز

۴- سپاهان نوین اصفهان با ۴ بازی و ۶ امتیاز

۵- گیتی پسند اصفهان با ۴ امتیاز و ۶ امتیاز

۶- نفت و گاز گچساران با ۴ بازی و ۴ امتیاز

۷- زغال سنگ طبس با ۴ بازی و ۳ امتیاز

۸- رعد پدافند البرز با ۴ بازی و ۳ امتیاز

۹- نخلستان دشتستان با ۴ بازی و ۲ امتیاز

۱۰- پرواز هوانیروز اصفهان با ۴ بازی و ۲ امتیاز

۱۱- زاگرس اسلام آباد غرب با ۴ بازی و ۲ امتیاز

۱۲- پیکان سبزوار با ۴ بازی و بدون امتیاز

در ادامه این رقابت ها در روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه شش دیدار در هفته پنجم لیگ برگزار می شود. برنامه این رقابت ها به این ترتیب است:

نخلستان دشتستان – نفت و گاز گچساران - (ساعت ۱۶)

زاگرس اسلام آباد غرب – سپاهان نوین اصفهان - (ساعت ۱۶)

زغال سنگ طبس – صنعت مس کرمان - (ساعت ۱۶)

پرواز هوانیروز – نیروی زمینی شهید شاملی کازرون - (ساعت ۱۶)

رعد پدافند البرز – پیکان خراسان - (ساعت ۱۶)

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – گیتی پسند اصفهان - (ساعت ۱۶)