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۷ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۲

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

انتقال دانشجویان خارج کشور به دانشگاه ها براساس آزمون صلاحیت

انتقال دانشجویان خارج کشور به دانشگاه ها براساس آزمون صلاحیت

معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران گفت: طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، کسب حد نصاب نمره در آزمون صلاحیت، یکی از شروط اصلی انتقال دانشجویان به کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: برای رفع چالش‌های آموزشی باید راه حل های مناسب اخذ شود و قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در سال جاری، اظهار داشت: زیر ساخت‌های لازم برای آموزش این دانشجویان باید فراهم شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این مطلب که بیش از یک سوم دانشجویان وزارت بهداشت در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل می‌کنند، افزود: از ۲۱ هزار هیأت علمی شاغل در وزارت بهداشت حدود ۱۰ هزار نفر هیأت علمی گروه‌های بالینی هستند و باید توجه داشت که عمدتاً جذب اساتید و مدیران گروه تحت اختیار رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی است، در نتیجه باید استادانی انتخاب شوند که علاوه بر تخصص و تعهد کاری، متدین باشند و دانشجویان انقلابی تربیت کنند.

وی به بررسی آماری پذیرش دستیاری در سال‌های مختلف پرداخت و تصریح کرد: به منظور ساماندهی رشته‌ها بر اساس نیاز کشور؛ در دوره ۴۹ آزمون دستیاری با دستور وزیر بهداشت، حق الزحمه دستیاران افزایش یافت و داوطلبان حق انتخاب صد رشته محل را داشتند که با انجام این اقدامات حدود ۴ هزار نفر در نوبت اول آزمون دستیاری پذیرش شدند که این میزان از تمامی سال‌ها بیشتر بود.

باقری فرد افزود: در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های دستیاری برای تأمین نیروی متخصص مورد نیاز بر اساس طرح بومی گزینی اقدام می‌شود و باید توجه داشت که تنها راه برون رفت کشور از کمبود متخصص، بومی گزینی است.

وی خاطر نشان کرد: دریافت شهریه برای فلوشیب ها یک عامل بازدارنده است لذا باید بجای آن تعهد خدمت گرفته و برای جذب فوق تخصص هم مصاحبه‌های ساختار مند انجام شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران گفت: طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، کسب حد نصاب نمره در آزمون صلاحیت، یکی از شروط اصلی انتقال دانشجویان به کشور است.

وی همچنین از بازبینی آئین نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و پیگیری مطالبات اساتید در شورای انقلاب فرهنگی خبر داد.

کد مطلب 5619349

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