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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

در نشست سرپرست سازمان غذا و دارو با تولیدکنندگان مطرح شد؛

تولید داروهای آنتی بیوتیک ۲ برابر می شود

تولید داروهای آنتی بیوتیک ۲ برابر می شود

سرپرست سازمان غذا و دارو، خواستار همراهی تولیدکنندگان داروهای آنتی بیوتیک در تأمین نیازهای دارویی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیگلر، در نشستی که با نمایندگان شرکت‌های تولید آنتی بیوتیک ها، با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل و صنعت داروسازی کشور، گفت: حمایت از تولید همچنان در اولویت سازمان غذا و دارو است.

وی افزود: در این مسیر صنعت نیز باید به تعهدات و مسئولیت خود در تأمین داروی مورد نیاز کشور پایبند باشد، و در این صورت می‌توان امیدوار بود که با تعامل مناسب مشکل کمبود دارو به حداقل برسد.

در این جلسه با بررسی مشکلات تولیدکنندگان و به منظور تأمین هر چه سریع‌تر آنتی بیوتیک ها مقرر شد با حمایت سازمان غذا و دارو و به همت تولیدکنندگان با افزایش ظرفیت تولید در سه شیفت و فعالیت در روزهای تعطیل، میزان تولید آنتی بیوتیک ها تا دو برابر افزایش یابد.

کد مطلب 5619488

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