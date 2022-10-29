تولید داروهای آنتی بیوتیک ۲ برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیگلر، در نشستی که با نمایندگان شرکت‌های تولید آنتی بیوتیک ها، با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل و صنعت داروسازی کشور، گفت: حمایت از تولید همچنان در اولویت سازمان غذا و دارو است.

وی افزود: در این مسیر صنعت نیز باید به تعهدات و مسئولیت خود در تأمین داروی مورد نیاز کشور پایبند باشد، و در این صورت می‌توان امیدوار بود که با تعامل مناسب مشکل کمبود دارو به حداقل برسد.

در این جلسه با بررسی مشکلات تولیدکنندگان و به منظور تأمین هر چه سریع‌تر آنتی بیوتیک ها مقرر شد با حمایت سازمان غذا و دارو و به همت تولیدکنندگان با افزایش ظرفیت تولید در سه شیفت و فعالیت در روزهای تعطیل، میزان تولید آنتی بیوتیک ها تا دو برابر افزایش یابد.