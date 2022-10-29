عبدالله توکلی لاهیجانی در پاسخ به سوال مهر در مورد واگذاری خودروسازان، اظهار کرد: ما باید بتوانیم فضای رقابتی را در صنعت خودروی کشور ایجاد کنیم تا مصرف کننده امکان انتخاب درست را داشته باشد؛ این موضوع راه حل غائی در صنعت خودروسازی کشور است.

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت با بیان اینکه ما در یک دوره گذار هستیم، افزود: چند ماه پیش وزارت صمت با وزارت امور اقتصادی و دارایی چارچوبی را برای بحث واگذاری خودروسازان تدوین کرد که در حال حاضر وزارت اقتصاد در حال مشورت در مورد این سند با نخبگان است.

وی ادامه داد: صنعت خودروی کشور صنعت حساس و پراهمیتی است؛ بنابراین واگذاری باید به گونه‌ای باشد که خودروساز بعد از خصوصی شدن هم به تولید بالنده و رقابت پذیر بپردازد؛ از این رو نکته اصلی در این سند این است که خودروساز بتواند با حفظ بیزنس اصلی خود یعنی «تولید»، به ادامه حیات بپردازد.

توکلی لاهیجانی با بیان اینکه رندهای خودروسازان اهمیت دارد، گفت: ارزش گذاری خودروسازان انجام شده است و جلسات مشترکی با ای درو در این زمینه برگزار شده و کارگروه مشترکی هم تشکیل شده است.

سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی حتماً واگذار می‌شود

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در مورد اینکه آیا دولت قصد واگذاری سهام را دارد یا فقط می‌خواهد نقش خود را در خودروسازی‌ها تغییر دهد، تصریح کرد: دولت به عنوان سیاست گذار حضور خواهد داشت و قوائدی را ترسیم می‌کند تا سرمایه گذار بخش خصوصی بتواند مسیر خود را انتخاب کند.

توکلی لاهیجانی تاکید کرد: دولت به عنوان سهامدار برای واگذاری سهام خود اعلام آمادگی کرده و حتماً این واگذاری سهام انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: آزادسازی قیمت و بحث تعرفه‌ها پیش نیازهایی هستند که در یک قوائد مشخص، مورد توجه قرار گرفته است.

توکلی لاهیجانی یادآور شد: اگر نظارتی بر خودروسازان نباشد و برنامه مشخصی وجود نداشته باشد، آنها مایل هستند به سمت خودروهای مونتاژی با حاشیه سود بالا بروند.