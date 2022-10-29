به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی‌اف‌پی، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که سیف الله پاراچا که به عنوان قدیمی‌ترین محکوم زندان گوانتانامو شناخه می‌شود، امروز (شنبه) آزاد و به اسلام‌آباد تحویل داده شد.

پاراچا، تاجر پاکستانی در سال ۲۰۰۳ در تایلند بازداشت و به تأمین بودجه برای گروه تروریستی القاعده متهم شد، اتهامی که پاراچا همواره آن را رد کرده است.

پاراچا که ۷۵ یا ۷۶ سال دارد، همچون اکثر زندانیان گوانتانامو، هرگز به طور رسمی متهم نشد و برای اعتراض به حکم حبس خود، قدرت حقوقی چندانی نداشت.

آزادی و بازگشت پاراچا پس از آن رخ داد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سال گذشته آزادی وی به همراه یک تبعه دیگر پاکستان به نام عبدل ربانی ۵۵ ساله را تأیید کرد.

زندان فوق امنیتی گوانتانامو در کوبا، صدها هزار شبه‌نظامی مظنون که پس از حملات ۱۱ سپتامبر و در جریان آنچه آمریکا «جنگ علیه تروریسم» خوانده بود، توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده بودند را در خود جای داده است.

مقامات آمریکا، پاراچا را به تماس با شخصیت‌های مطرح القاعده از جمله اسامه بن‌لادن و خالد شیخ محمد متهم کرده بودند.

نشریه وال‌استریت ژورنال به‌تازگی در گزارشی مدعی شد که، کاخ سفید در تلاش است تا بدون جلب توجه کردن، تأسیسات زندان مستقر در بندر گوانتانامو در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا را تعطیل کند.