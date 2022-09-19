آمریکا عضو ارشد طالبان را پس از دو دهه آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس تأیید سخنگوی طالبان، آمریکا «حاجی بشیر نورزی»، از اعضای ارشد طالبان را بعد از دو دهه حبس در زندان گوانتانامو، آزاد کرد.

رسانه‌های رسمی افغانستان اعلام کرده‌اند که نورزی در جمع آخرین افغانستانی‌های زندانی در خلیج گوانتانامو بوده است.

محمد نعیم، یکی از سخنگویان طالبان مستقر در دوحه، در توئیتی نوشت: حاجی بشیر، پس از دو دهه حبس، امروز آزاد و وارد کابل شد.

بشیر نورزی در سال ۲۰۰۵ بازداشت و بنا به ادعای واشنگتن، به قاچاق یک محموله هروئین به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار به آمریکا، متهم شد.

وکیل نورزی بعدها این ادعا را رد و اعلام کرد که موکل وی باید رفع اتهام شود زیرا مقامات دولت آمریکا نورزی را با این ادعا که در صورت اعتراف، بازداشت نخواهد شد، فریب داده‌اند.

براساس اعلام سرپرست وزارت خارجه طالبان، نورزی با مارک فرِریکس، یک مهندس آمریکایی معاوضه شده است.

فرِریکس از کهنه‌سربازان نیروی دریایی آمریکا بود و در اوایل فوریه ۲۰۲۰ ربوده شد.