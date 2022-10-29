شهدای شاهچراغ وارد حرم رضوی شدند/اقامه نماز میت بر پیکر شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور گسترده مردم متدین و انقلابی مشهد، شهدای شاهچراغ از میدان بسیج تا حرم مطهر تشییع و اکنون وارد حرم مطهر رضوی شدند.

همچنین نماز میت با حضور گسترده مردم شهید پرور مشهد بر پیکر شهدای شاه چراغ در حرم رضوی اقامه شد.

نماز میت به امامت امام جمعه مشهد مقدس بر پیکر ۱۱ شهید حادثه تروریستی با حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران و خانواده‌های شهدای این حادثه اقامه شد.

در این مراسم یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی، امیر سرتیپ رضا آذریان فرمانده قرار گاه ارتش در شمال شرق کشور و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این مراسم معنوی حضور داشتند.