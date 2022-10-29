واردات برنج در فصل برداشت محصول به کشاورزان ضربه می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی در کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای تقویت تولید اظهار کرد: دولت در راستای ارتقای کیفی و کمی محصولات کشاورزی، تقویت صنعت کشاورزی و اقتصاد این حوزه باید از کشاورزان حمایت کنند.

وی با بیان اینکه گیلان قطب کشاورزی کشور است، افزود: تأمین اصلی برنج کشور بر عهده استان گیلان بوده و انتظار می‌رود همانگونه که دولت و حاکمیت انتظار دارند کشاورزان در این موضوع جدیت به خرج دهند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با تاکید بر تقویت امکانات زیرساختی صنعت کشاورزی در گیلان بیان کرد: دولت در راستای مکانیزاسیون کردن حوزه کاشت، داشت و برداشت و همچنین در حوزه تجاری سازی محصول برنج و جلوگیری از واردات بی کیفیت و بی رویه‌ برنج تلاش کند.

حجت الاسلام صفری با اشاره به هزینه‌های هنگفت بخش کشاورزی اضافه کرد: یکی از مشکلات کشاورزان بحث هزینه‌های تمام شده است وگرنه هیچ کشاورزی راضی نیست محصول خود را به قیمت گزاف وارد بازار کند ولی حد معقول است که دولت حمایت خود را در حوزه‌های مختلف به کشاورزان را داشته باشد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس به چالش جدی واگذاری اراضی کشاورزی به قیمت ارزان به غیربومی‌ها اشاره و بیان کرد: اگر بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم دیگر کشاورزان ما به قیمت‌های اندک زمین‌های خود را در معرض فروش قرار نمی‌دهند کما اینکه این اتفاق در سال‌های گذشته در حوزه کشاورزی گیلان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه برنج تولید شده در کشور برای مصرف مردم کافی نیست، گفت: مجبور به واردات برنج هستیم اما این نکته مهم است که این برنج چه زمانی وارد و به چه شکلی باید انجام شود که تولید داخلی متضرر نشود.

حجت الاسلام صفری با اشاره به اینکه تجربیات تلخ سالیان گذشته به ما نشان داد که ما در فصل برداشت محصول برنج وارد کردیم و این واردات به تولیدات داخلی و کشاورز ضربه وارد کرد، گفت: در دولت سیزدهم این موضوعات را انتقال دادیم و دولت این موضوع را مدیریت می‌کند که بتوانیم تأمین منافع مصرف کنندگان و نیز کشاورزان باشیم.