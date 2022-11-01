مهران برخورداری اولین نماینده ایران/ برنامه مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمان جهان دوشنبه ۲۳ آبان ماه با حضور ۷۶۱ تکواندوکار از بیش از ۱۲۰ کشور جهان در سالن «متروپلیتن» شهر گوادالاخارا آغاز می‌شود و ۶ روز به طول می‌انجامد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری جلسه فنی و مراسم قرعه کشی این دوره از مسابقات ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۱ آبان ماه در هتل ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه نیز از ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه در محل سالن برگزاری مسابقات انجام و از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه به وقت محلی (۱۸:۳۰ به وقت ایران) مسابقات به صورت رسمی آغاز می‌شود.

طبق برنامه در روز نخست این مسابقات تکواندوکاران اوزن ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۰- کیلوگرم مردان به دیدار رقبای خود می‌روند که تیم ایران در گروه بانوان نماینده‌ای ندارد و در گروه مردان نیز مهران برخورداری در دومین حضور خود در مسابقات جهانی به روی «شیهاپ چانگ» می‌رود.

سه شنبه ۲۴ آبان ماه در روز دوم در گروه مردان رقابت‌های وزن ۸۷- کیلوگرم و در گروه زنان مبارزات اوزان ۶۲- و ۶۷- کیلوگرم برگزار می‌شود که نرگس میرنوراللهی، زینب اسماعیلی و ابوالفضل عباسی نمایندگان کشورمان خواهند بود.

چهارشنبه ۲۵ آبان ماه مبارزات اوزان ۶۸- کیلوگرم مردان و ۴۹- کیلوگرم زنان با حضور غزل سلطانی و رضا کلهر از کشورمان انجام خواهد شد. در روز پنجم این مسابقات، پنجشنبه ۲۶ آبان ماه تکواندوکاران اوزان ۷۴- و ۸۷+ کیلوگرم مردان و ۷۳+ کیلوگرم زنان مبارزات خود را برگزار می‌کنند که میرهاشم حسینی، سجاد مردانی و اکرم خدابنده به دیدار حریفان خود می‌روند.

جمعه ۲۷ آبان ماه رقابت‌های ۲ وزن ۶۳- کیلوگرم مردان و ۵۳- کیلوگرم زنان انجام می‌شود که ناهید کیانی و متین رضایی تکواندوکاران کشورمان خواهند بود. شنبه ۲۸ آبان ماه در مبارزات ۲ وزن ۵۴- کیلوگرم مردان و ۷۳- کیلوگرم زنان، مهدی حاج موسایی تنها نماینده کشورمان خواهد بود و یکشنبه ۲۹ آبان ماه در روز پایانی مبارزات ۲ وزن ۵۸- کیلوگرم و ۴۶- کیلوگرم برگزار می‌شود که مهلا مؤمن زاده و حسن لطفی ۲ نماینده کشورمان هستند.

وزن کشی رندوم از ساعت ۸ صبح انجام می‌شود و مبارزات هر روز در ۳ نوبت، صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ (۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰) (مرحله مقدماتی)، عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ (۱۲:۳۰ تا ۲ بامداد) (یک چهارم نهایی) و نیمه نهایی و فینال از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ (۴:۳۰ تا ۷ صبح) انجام می‌شود.