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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۲

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیسی در پی درگذشت آیت‌الله اختری

تسلیت رئیسی در پی درگذشت آیت‌الله اختری

رئیس جمهور در پیامی درگذشت عالم وارسته آیت الله «عباسعلی اختری» نماینده فقید مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت عالم وارسته آیت الله «عباسعلی اختری» تصریح کرد: این روحانی فرهیخته که از مبارزان نهضت امام خمینی (ره) بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی از جمله در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه، نماینده ادوار اول و هفتم مجلس شورای اسلامی و تدریس در دانشگاه‌های کشور، عمر پر بار خود را وقف خدمت به نظام و ترویج و تبیین ارزش‌های اسلامی کرد و خدمات ماندگاری از خود بر جا گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته آیت الله «عباسعلی اختری» نماینده فقید مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

این روحانی فرهیخته که از مبارزان نهضت امام خمینی (ره) بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی از جمله در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه، نماینده ادوار اول و هفتم مجلس شورای اسلامی و تدریس در دانشگاه‌های کشور، عمر پر بار خود را وقف خدمت به نظام و ترویج و تبیین ارزش‌ها اسلامی کرد و خدمات ماندگاری از خود بر جا گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی کشور، نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، شاگردان و به ویژه بیت شریف آن مرحوم تسلیت می‌گویم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5621690
هادی رضایی

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    نظرات

    • غلامعباس IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
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      خدا رحمت کند

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