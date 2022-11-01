به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت عالم وارسته آیت الله «عباسعلی اختری» تصریح کرد: این روحانی فرهیخته که از مبارزان نهضت امام خمینی (ره) بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی از جمله در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه، نماینده ادوار اول و هفتم مجلس شورای اسلامی و تدریس در دانشگاه‌های کشور، عمر پر بار خود را وقف خدمت به نظام و ترویج و تبیین ارزش‌های اسلامی کرد و خدمات ماندگاری از خود بر جا گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته آیت الله «عباسعلی اختری» نماینده فقید مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

این روحانی فرهیخته که از مبارزان نهضت امام خمینی (ره) بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی از جمله در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه، نماینده ادوار اول و هفتم مجلس شورای اسلامی و تدریس در دانشگاه‌های کشور، عمر پر بار خود را وقف خدمت به نظام و ترویج و تبیین ارزش‌ها اسلامی کرد و خدمات ماندگاری از خود بر جا گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی کشور، نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، شاگردان و به ویژه بیت شریف آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران