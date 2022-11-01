به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن رستگارپناه مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع) در گفت‌وگویی رادیویی درباره چرایی تلاش اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: آن‌ها از اقتدار و توانایی سپاه در کشور و خارج به شدت می‌ترسند و درپی فضا سازی برای شکستن این اقتدار هستند؛ سپاه پاسداران در طول دفاع مقدس، توسط دشمنان انقلاب آن‌گونه مورد برخورد قرار گرفت، ولی جانانه و توسط جوانان غیور و غیرت‌مند ایرانی جنگید و درخشید و امروز به ظرفیت و توانایی رسیده است که دشمن را شناخته و اهداف او را مورد ارزیابی قرار داده است.

سردار رستگارپناه با بیان اینکه سپاه پاسداران قدرت مقابله با مراکزی را داراست که ایران و انقلاب را هدف قرار می‌دهند، گفت: در ماجرای عین‌الاسد دیدیم که پس از شهادت حاج قاسم از سوی آمریکای جنایتکار، سپاه پاسداران مرکز نظامی آمریکا در غرب عراق را مورد حمله قرار داد و پاسخگوی شیطنت دشمن بود؛ امروز هم سپاه توانایی آن را دارد که دشمنانی را که با اقدامات خود موجب ناامنی در کشور می‌شوند در برخی کشورهای همجوار از جمله اقلیم شمال عراق مورد هدف قرار دهد و سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل که دشمنان ایران را سازماندهی می‌کنند، به راحتی منهدم کند و طبیعی است که دشمن برای مقابله با سپاه، حرکت سیاسی جدیدی را دنبال کند.

مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع) افزود: وزیر امور خارجه آلمان بدون هیچ منطق و استدلالی قرارگیری سپاه در لیست تروریستی را مطرح کرده است؛ ولی این مسئله در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست که سازمانی رسمی و دارای شناسنامه و عقبه‌ای مثبت و عمیق در افکار عمومی ایران در لیست تروریستی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این موضع‌گیری با حوادث و جریانات اخیر در کشور که به دست غربی‌ها مدیریت شده و تلاش دارند تا این مورد را نیز به عنوان نقشه‌ای علیه انقلاب به کار گیرند، بی ارتباط نیست؛ ولی قطعاً به نتیجه نخواهند رسید و خودشان را با این موضع‌گیری، محکوم کرده‌اند.

سردار رستگارپناه خاطرنشان کرد: دشمن در سناریوی اخیر تلاش داشت تا این‌گونه القا کند که این حکومت و حاکمیت جایگاهی متزلزل دارد؛ ولی دیدند که مردم با این نقشه همراهی نکردند و نیروهای امنیتی و انتظامی ما به خوبی بر اوضاع مسلط شدند.

وی با بیان اینکه دشمن شکست خود را در این مرحله مشاهده کرد، افزود: آن‌ها برای ترمیم این شکست در پی درج نام سپاه در لیست تروریستی هستند؛ ولی قطعاً نتیجه‌ای نخواهند گرفت و کسانی که در داخل هنجارشکنی می‌کنند، باید هوشمندانه بفهمند که دشمنان ایران عزیز چه اهدافی را دنبال می‌کنند.

مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع) اضافه کرد: این‌ها در ادامه باید همراه ملت ایران باشند و با شناخت و بصیرت کامل، راه انقلاب، مردم و اسلام را دنبال کنند.