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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

امروز در بازار تهران؛

حباب سکه به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

حباب سکه به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

سکه امروز نسبت به ابتدای هفته با افزایش قیمت ۶۲۶ هزار تومانی همراه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امروز با افزایش قابل توجه نسبت به ابتدای هفته به قیمت ۱۵ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان رسید، افزایش قیمت سکه حباب سکه را بیشتر از قبل کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته به قیمت یک میلیون و ۳۷۴ هزار تومان رسید.

سکه قیمت امروز حباب
سکه امامی ۱۵۶.۲۶۰.۰۰۰ ۲۶.۱۴۰.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱۴۷.۶۰۰.۰۰۰ ۱۷.۴۴۰.۰۰۰
نیم ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۹۴۰.۰۰۰
ربع ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱.۴۵۰.۰۰۰
گرمی ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵.۴۶۰.۰۰۰

همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۶۵۱ دلار رسید.

کد مطلب 5622135

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