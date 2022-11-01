دبیر کل اتحادیه عرب خواستار تعجیل در انتخاب رئیس جمهور لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد ابو الغیط» دبیر کل اتحادیه عرب در دیدار با «نجیب میقاتی» نخست وزیر پیشبرد امور لبنان بر ضرورت تعجیل در انتخاب رئیس جمهور این کشور تاکید کرد.

بر همین اساس، جمال رشدی سخنگوی دبیر کل اتحادیه عرب تصریح کرد که دیدار ابوالغیط و میقاتی در حاشیه نشست سران کشورهای عربی در الجزایر صورت گرفته است.

وی افزود: در این دیدار طرفین اوضاع لبنان و آخرین تحولات سیاسی این کشور و موضوع انتخاب رئیس جمهور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دبیر کل اتحادیه عرب اظهار داشت: تعلل در انتخاب رئیس جمهور لبنان، ممکن است در سایه چالش‌های موجود، دارای پیامدهای منفی بر این کشور باشد.

ابوالغیط با تاکید بر اینکه اتحادیه عرب از لبنان برای عبور از این مرحله حساس کاملاً حمایت می‌کند، افزود: دولت این کشور باید دست به اصلاحات ضروری بزند و مسئولان سیاسی این کشور نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند و برای برون از بن بست سیاسی منافع ملی را بر هر چیزی ترجیح دهند.

از سوی دیگر، میقاتی نیز از حمایت اتحادیه عرب از لبنان برای پشت سر گذاشتن چالش‌های پیش روی این کشور و کمک به ملت لبنان برای عبور از چالش‌های سیاسی و اقتصادی جاری قدردانی کرد.

گفتنی است، پارلمان لبنان برغم برگزاری ۴ جلسه در انتخاب رئیس جمهور جدید ناکام مانده است.

توافق همه گروه‌های لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور جدید ضروری است و در هفته‌های اخیر برخی کشورها مانند عربستان و آمریکا با دخالت در امور داخلی لبنان مانع از کمتر شدن اختلافات بین گروه‌های سیاسی شدند.