انتخابات زودهنگام در دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روند رأی گیری در انتخابات عمومی زودهنگام دانمارک برای کسب ۱۷۹ کرسی پارلمان این کشور امروز آغاز شد و کماکان ادامه دارد.

در انتخابات پارلمانی زودهنگام دانمارک ۱۴ حزب به رقابت می‌پردازند.

پارلمان این کشور دارای ۱۷۹ کرسی است که ۲ نماینده به جزایر فارو و ۲ نماینده نیز به گرینلند اختصاص دارند.

هم اکنون ۱۷ حزب مختلف در ۲ جناح راست و چپ در پارلمان دانمارک حضور دارند.

معافیت‌های مالیاتی، هزینه‌های دفاعی، مهاجرت و مقابله با تورم و قیمت های بالای انرژی از جمله مهم‌ترین مباحث مربوط به تبلیغات این دوره از انتخابات عمومی در دانمارک به شمار می‌ رود.