به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «مت فردریکسن» (Mette Frederiksen) نخست وزیر دانمارک امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری می‌کند.

نخست وزیر دانمارک در واکنش به نتایج انتخابات سراسری دیروز سه شنبه که به پیروزی حزب وی با اختلاف اندک منتهی شده بود، گفت که نامه استعفای خود را تقدیم ملکه این کشور کرده است.

این در حالیست که در انتخابات سراسری اخیر در این کشور، حزب «مت فردریکسن» موفق شد ۹۰ کرسی را از آن خود کند؛ در حالی که حزب راست افراطی توانست ۷۲ کرسی را به دست آورد.

در انتخابات پارلمانی زودهنگام دانمارک ۱۴ حزب به رقابت پرداختند.

پارلمان این کشور دارای ۱۷۹ کرسی است که ۲ نماینده به جزایر فارو و ۲ نماینده نیز به گرینلند اختصاص دارند.

هم اکنون ۱۷ حزب مختلف در ۲ جناح راست و چپ در پارلمان دانمارک حضور دارند.

معافیت‌های مالیاتی، هزینه‌های دفاعی، مهاجرت و مقابله با تورم و قیمت‌های بالای انرژی از جمله مهم‌ترین مباحث مربوط به تبلیغات این دوره از انتخابات عمومی در دانمارک بود.