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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۰

سرپرست گمرکات مرکزی خبر داد؛

صادرات ۹۴۱ هزار تُن کالا از استان مرکزی به ۸۱ کشور جهان

صادرات ۹۴۱ هزار تُن کالا از استان مرکزی به ۸۱ کشور جهان

اراک- سرپرست گمرکات استان مرکزی از صادرات ۹۴۱ هزار تُن کالا به ۸۱ کشور از این استان به ارزش ۶۸۲ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صدیقی راد اظهار کرد: حجم صادرات گمرکات استان مرکزی در هفت ماهه گذشته ۶۸۲ میلیون دلار بوده که این میزان درآمد ارزی حاصل صدور ۹۴۱ هزار تن کالا به ۸۱ کشور جهان است.

صدیقی راد افزود: بیلت، شمش آلومینیوم انواع هیدرو کربن و مواد شیمیایی عمده‌ترین کالاهای صادراتی از گمرکات استان مرکزی است که از نظر وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۲ درصد کاهش دارد.

وی در خصوص واردات کالا هم گفت: در این مدت حدود ۹۷ هزار تن به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار از ۴۳ کشور وارد گمرکات استان مرکزی شده است.

سرپرست گمرکات استان مرکزی ادامه داد: عمده‌ترین کالاهای وارداتی به استان در این مدت مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید عمده ترین کالاهای وارداتی است که از کشورهای امارات، چین، ترکیه، قطر و هنگ وارد استان شده است.

صدیقی راد گفت: کالاهای وارداتی از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزشی نیز ۳۰ درصد افزایش دارد.

کد مطلب 5622534

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