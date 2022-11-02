به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی با بیان اینکه مطابق سال‌های گذشته همزمان با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا، پرندگان حاضر در منطقه سیبری روسیه به‌منظور گذراندن فصل سرما به مناطق معتدل و گرمسیری کوچ می‌کنند، گفت: در این میان؛ تالاب‌ها و آبگیرهای ایران را به عنوان زیستگاه موقت انتخاب می‌کنند.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر با بیان اینکه هفته دوم آبان ماه امسال اولین گروه از کاکایی‌های مهاجر، در دریاچه شهدای خلیج فارس اطراق کردند، خاطرنشان کرد: پهنه آبی مجموعه فرهنگی، گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس با وسعت ۱۳۰ هکتار در شمال غرب کلانشهر تهران و در مجاورت بوستان جنگلی چیتگر از سال‌های گذشته میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجری است که همه ساله از اروپای شرقی و شمال سیبری به ایران می‌آیند و قصد مهاجرت به عرض‌های جنوبی را دارند.

وی با بیان اینکه این پرندگان، زیبایی خاصی به مجموعه فرهنگی، گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس بخشیده‌اند، تصریح کرد: حضور پرندگان مهاجر یکی از جاذبه‌های جذاب گردشگری دریاچه در این فصل به شمار می‌آید؛ اگر چه اوج حضور پرنده‌ها در اواخر زمستان است.

صالحی افزود: انتظار می‌رود مطابق سال‌های گذشته گونه‌های مهاجری همچون فلامینگو، کاکایی، کشیم، باکلان، بوتیمار، پیپت، اردک، خوتکا، چنگر و.... دریاچه شهدای خلیج فارس را برای استراحت در مسیر مهاجرت خود به عرض‌های جنوبی انتخاب کنند.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین رویکردها در محیط زیست شهری تعامل و همزیستی با طبیعت و ارکان آن است، بیان کرد: این مهم تنها با همکاری و همراهی شهروندان و گردشگران شهری محقق می‌شود، ریختن مواد خوراکی داخل دریاچه، علاوه بر آلودگی زیست محیطی، باعث از بین رفتن آبزیان می‌شود. در واقع ریختن غذا یا تنقلات برای پرندگان و ماهی‌ها نه تنها برای سلامت آنها مفید نیست، بلکه کیفیت آب دریاچه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و امکان رشد جلبک را فراهم می‌کند که به مرور زمان باعث ایجاد بوی نامطبوع در دریاچه خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای آگاه‌سازی شهروندان از خطرات غذا دادن به پرندگان و آبزیان تابلوهای هشداردهنده در سطح مجموعه نصب شده است، اظهار کرد: گردشگران می‌توانند تا اواسط اسفند ماه، برای تماشای پرندگان مهاجر به مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس مراجعه کنند.