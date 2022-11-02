دیدار «آرتین سرایداران» از مجروحین حادثه شاهچراغ با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، آرتین سرایداران از مجروحین حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز و خانواده دانش‌آموز شهید علی اصغر گویینی از شهدای این حادثه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

آرتین سرایداران، کودک خردسال بازمانده از حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ در شیراز است که پدر، مادر و برادرش در برابر چشمان او در این حادثه به شهادت رسیدند.

علی اصغر لری گویینی نیز یکی از شهدای دانش‌آموز این حادثه است که پدر و برادر سه ساله او نیز در این حادثه مجروح شدند.

این دیدار، ظهر امروز پس از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع دانش‌آموزان سراسر کشور انجام شد.