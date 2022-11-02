شکست فولاد برابر ملوان در نیمه نخست/ ۳ گل در ۸ دقیقه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته ششم لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های ملوان و فولاد خوزستان امروز برگزار شد که نیمه نخست این مسابقه با نتیجه ۲ بر ۱ به سود ملوان به پایان رسید.

در این مسابقه که از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه تختی انزلی آغاز شد، سینا شاه عباسی (۳۸ - گل به خودی) و مهران احمدی (۴۴) برای ملوان گلزنی کردند.

در حالی که بازی وارد وقت‌های اضافه شده بود، فولاد موفق شد روی شوت حمید بوحمدان (۱+۴۵) یکی از گل‌های خورده را جبران کند و بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر ۱ به سود ملوان تمام بشود.

مسابقات لیگ برتر فوتبال به دلیل شروع اردوی تیم ملی تعطیل است و در حال حاضر تنها این مسابقه معوقه از هفته ششم و دیدار سوپرجام بین استقلال و نساجی برگزار می‌شود.