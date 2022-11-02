ایران سومین تولید کننده انار در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی در جشنواره ملی انار ساوه گفت: در این شرایط سخت و جنگ اقتصادی که سفره‌های مردم هدف قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی مسئول امنیت غذایی کشور است و خوشحالیم که علاوه بر تأمین نیاز داخل، سالانه بخش کشاورزی بیش از ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی برای خزانه کشور ایجاد می‌کند.

برومندی با اشاره به اینکه ساوه یکی از قطب‌های کشاورزی استان و کشور محسوب می‌شود، گفت: ۳ میلیارد دلار از این درآمد متعلق به تلاش باغداران در کشور است، از ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی که در استان مرکزی تولید می‌شود؛ حدود یک میلیون تن آن مربوط به شهرستان ساوه است.

وی افزود: امیدواریم با برنامه تحولی وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص ۲۴۵ میلیارد تومان مصوبه برای بخش باغبانی در سفر رئیس جمهور، بتوان در چهارچوب اصلاح و احیای باغات و توسعه باغ‌ها و سیستم‌های باغبانی گام‌های بلندی برای بخش کشاورزی این استان و شهرستان‌ها برداشت.

برومندی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین جشنواره‌هایی که به افزایش تولید کمک می‌کند، گفت: از حدود ۹۰ هزار هکتار باغ انار کشور، حدود ۱۱ هزار هکتار در شهرستان ساوه است و از تولید سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انار در کشور، کمتر از ۲۰ هزار تن آن صادر می‌شود.

او با اشاره به اینکه ساوه به عنوان پایتخت و قلب انار ایران رتبه یک را در کشور دارد و بیش از ۱۵۰ هزار تن انار در سال تولید می‌کند گفت: ایران سومین تولید کننده انار دنیا بعد از کشورهای هند و چین است.