جراحی موفقیت آمیز خارج سازی تومور مغزی در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در استان گیلان، عمل جراحی خارج سازی تومور مغزی با بکارگیری سونوگرافی حین جراحی توسط دکتر ظهیر ریحانیان متخصص جراحی مغز و اعصاب در مرکز آموزشی درمانی پورسینا با موفقیت انجام شد.

ظهیر ریحانیان با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان به تومور مغزی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در حال حاضر بهره مندی از ابزار تصویربرداری شناسایی این بیماران تسهیل شده اما، اغلب سایز تومورها به اندازه‌ای است که نیازمند جراحی است.

این جراح مغز و اعصاب، بکارگیری سونوگرافی حین عمل را یکی از روش‌های نوین جراحی موفقیت آمیز تومور در جهان معرفی کرد و افزود: در این روش، نمایش سایز، محل و ماهیت عروقی تومور و فضای مجاور آن با ساختارهای اطراف مغز به جراح کمک می‌کند تا بتواند حدالمقدور تومور را بدون آسیب به بافت مغز خارج سازد که به این ترتیب، کمک شایانی در بهبود بیمار خواهد بود.

ریحانیان در خصوص انجام این جراحی موفقیت آمیز در مرکز آموزشی درمانی پورسینا، گفت: بیمار، بانوی ۵۰ ساله که به علت سردرد و ضعف حرکتی اندام‌ها به کلینیک مراجعه کرده بود، در بررسی تصویربرداری‌ها، تومور بزرگ تشخیص داده شد که با استفاده از سونوگرافی حین عمل تحت جراحی قرار گرفت و هم اکنون با حال عمومی مطلوب دوران نقاهتش را طی می‌کند.