به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار هوشنگ فولادی شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای گروه‌های جهادی چهارمحال و بختیاری با استاندار با اشاره به پرداخت ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در چهارمحال وبختیاری بیان کرد: این تسهیلات از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه به یک‌هزار و ۱۰۲ نفر از متقاضیان واجد شرایط استان پرداخت شده است.

وی افزود: امسال هم یک‌هزار و ۱۸۰ نفر از سوی بسیج سازندگی چهارمحال و بختیاری در طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان آموزش دیده‌اند.

فولادی به خدمات بسیج سازندگی سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری در مناطق زلزله‌زده استان اشاره و تصریح کرد: هم‌اکنون ۸۵ واحد مسکونی در شهرستان کوهرنگ از سوی بسیج سازندگی در حال ساخت است.

وی با اشاره به اختصاص قیر رایگان برای جاده‌های روستایی و مسیرهای دسترسی به گلزارهای شهدا یادآور شد: یک‌هزار و ۱۳۵ تن قیر رایگان در مناطق روستایی استان در حال توزیع است.

فولادی تأکید کرد: در راستای ارائه خدمات خیری، آب‌رسانی به ۱۸ روستا از سوی گروه‌های جهادی در دست اجرا است و تا ۴۷ روستا افزایش می‌یابد.