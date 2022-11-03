به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: یوم‌الله ۱۳ آبان «روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی» سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار توسط دانشجویان پیرو خط امام، روز دانش‌آموز و اعلام مخالفت حضرت امام (ره) با قانون نژادپرستانه کاپیتولاسیون، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی است. در ۱۳ آبان، ابهت پوشالی شیطان بزرگ به سخره گرفته شد و دسیسه‌های جاسوسی براندازانه علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد.

وی تصریح کرد: در این روزها نیز توطئه‌ای از پیش طراحی شده توسط استکبار جهانی، صهیونیسم غاصب و رژیم‌های وابسته و ارتجاعی منطقه با بهره‌کشی از عناصر خودفروخته و جمعی ناآگاه در ایجاد اغتشاشات خیابانی و هتک حرمت به حرم حضرت احمدبن موسی، عمق جنایت پیشه‌گی و ددمنشی دشمنان درنده خوی این مرز و بوم الهی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

خطیب ادامه داد: سربازان گمنام امام زمان (عج) و جامعه اطلاعاتی کشور به ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی اطمینان می‌دهند که این آتش‌افروزی‌ها و جنایت‌های ددمنشانه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: ضمن گرامی‌داشت سالروز تبعید حضرت امام راحل عظیم‌الشأن (ره) توسط رژیم خودفروخته و سفاک پهلوی، به روان پاک شهدای دانش‌آموز و شهدای امنیت درود می‌فرستیم و صحت و سلامتی عاجل مجروحین این حوادث ضدانسانی را از درگاه خالق مهربان مسئلت می‌کنیم.