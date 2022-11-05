تئاتر نباید تعطیل شود/ فعالیت در همه شرایط ضرورت دارد

شکرخدا گودرزی نویسنده و کارگردان نمایش «فرزند یک خنیاگرم» که این روزها در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر در حال اجرا است، درباره وضعیت مخاطب و اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط موجود و ظرفیت سالن اجرا، وضعیت مخاطب نمایش «فرزند یک خنیاگرم» بد نیست ولی دسترسی مخاطب به مجموعه تئاتر شهر با توجه به فضای ملتهب پیرامون مجموعه سخت است.

وی خواستار این شد که مدیران و مسئولان تمهیدی بیاندیشند تا فضای مناسبی در پیرامون مجموعه تئاتر شهر برای دسترسی مخاطبان به مجموعه فراهم شود.

گودرزی درباره چرایی اجرای تئاتر در شرایط کنونی، تأکید کرد: اگر به تئاتر به مانند دیگر مشاغل نگاه کنیم پس نباید تعطیل شود و تئاتر هم به مانند سایر مشاغل باید زندگی خود را ادامه دهد. ولی اگر نگاه‌مان به تئاتر تزیینی باشد در نتیجه این نظر مطرح می‌شود که در شرایط فعلی نباید تئاتر اجرا شود.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: این گفته بزرگان است که تئاتر به مانند نان ضرورت دارد پس تئاتر باید در همه شرایط ضرورت داشته باشد. در تمام دنیا این اتفاق افتاده و فعالیت‌های هنری از جمله تئاتر در شرایط مختلف انجام شده‌اند.

وی اظهار کرد: برخی معتقدند که در شرایط فعلی نباید تئاتر اجرا شود. نکته مهم این است که ما باید ضرورت تئاتر را درک کنیم.

گودرزی در پایان سخنان خود درباره تعداد اجرای نمایش «فرزند یک خنیاگرم» تصریح کرد: متأسفانه همه چیز در تعلیق به سر می‌برد و ما باید در روز ببینیم که امکان اجرا داریم یا نه.

نمایش «فرزند یک خنیاگرم» ساعت ۱۹:۳۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و بازیگران آن به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: انسیه ابراهیمی، فاطمه تواضعی، سجاد خباز، فاطمه خراسانی، فاطمه دهقانی، فراز شیرانی، فرهود فدوی، زیبا کاظمی، هستی کرمی، امیرحسین رنجی کوزه‌کنان، زهرا مهرابی، آیسان نوریان، هوشمند هنرکار، سحر یافتیان.