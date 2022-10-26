به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «فرزند یک خنیاگرم» به نویسندگی و کارگردانی شکرخدا گودرزی طی روزهای چهارم تا هجدهم آبان ماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر خواهد بود.

در این اثر نمایشی که به عنوان تازه ترین اثر نمایشی تالار چهارسو پیش روی تماشاگران قرار می‌گیرد، (به ترتیب حروف الفبا) انسیه ابراهیمی، فاطمه تواضعی، سجاد خباز، فاطمه خراسانی، فاطمه دهقانی، فراز شیرانی، فرهود فدوی، زیبا کاظمی، هستی کرمی، امیرحسین رنجی کوزه کنان، زهرا مهرابی، آیسان نوریان، هوشمند هنرکار، سحر بافتیان به عنوان بازیگر حضور دارند.

سعید ذهنی آهنگساز، رضا مهدی زاده طراح صحنه، احمد سیاه رستمی طراح حرکت، منیره ملکی طراح لباس، افسانه قلی زاده طراح گریم، بابک شاه علیزادگان طراح نور، سحر یافتیان دستیار و برنامه ریز دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

شکرخدا گودرزی از جمله کارگردانان و نویسندگان شناخته حوزه تئاتر است که طی سال های گذشته آثار متعددی را در تماشاخانه های مختلف روی صحنه برده و در جشنواره های مختلف نیز به عنوان شرکت کننده یا عضو هیات داوران حضور داشته است.

نمایش های «سرود پال سروش - ۱۳۷۵ (تالار اصلی)»، «کیست این پنهان مرا - ۱۳۷۶ (تالارچهارسو)»، «ایران- ۱۳۷۷ (تالار قشقایی)»، «سوگ مضحکه یادگارزریران - ۱۳۷۸ (تالار چهارسو)»، «خورشید بانو - ۱۳۷۹ (تالار چهارسو)»، «اطلسی نوبرشندره کهنه شهرزاد قصه ساز - ۱۳۸۱ (تالار سایه)»، «غول زنگی قلعه سنگباران - ۱۳۸۳ (تالار سایه)»، «استخوان های طلایی - ۱۳۸۴ (تالار کوچک)»، «حریر سرخ صنوبر ۱۳۸۵ (تالار قشقایی)»، «هفت خاج رستم - ۱۳۸۷ (تالار قشقایی)»، «بهرام چوبینه - ۱۳۸۸ (تالار قشقایی)»، «خواجه نظام الملک - ۱۳۹۰ (تالار چهارسو)»، «کیست این پنهان مرا - ۱۳۷۶ (تالار چهارسو)» از جمله آثاری بودند که شکرخدا گودرزی طی سال های اخیر آنها را در مجموعه تئاتر شهر به عنوان کارگردان روی صحنه برده است.

نمایش«فرزند یک خنیاگرم» به نویسندگی و کارگردانی شکرخدا گودرزی از روز چهارم تا هجدهم آبان ماه ساعت ۱۹ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت.