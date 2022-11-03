بازرسی حامی سفت و سخت تولیدکنندگان/ مشکلات را گزارش دهید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان بعدازظهر پنج شنبه با حضور در یکی از تولیدی های گنبدکاووس اظهارکرد: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه خود می داند که در این جنگ اقتصادی از واحدهای تولیدی در راستای انجام وظایف نظارتی خود حمایت کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مجموعه قضایی استان و دستگاه های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی حامی سفت و سخت تولید کننده است، ادامه داد: این سازمان حمایت از واحدهای تولیدی را به عنوان یک اولویت در دستور کار دارد و در این میان چنانچه سوجریان و فسادی باشد برخورد می کند.

رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی حمایت از واحدهای تولیدی را از منظر دستگاه های دولتی نمی بیند، بیان کرد: این بدان معناست که سازمان گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های تولیدکنندگان و عزم جدی برای رفع مشکلات آنها دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر کار به کاردان سپرده شود بسیاری از چالش ها مرتفع خواهد شد، گفت: هدف سازمان بازرسی در جریان این بازدیدها این است که هم در جریان فعالیت کم و کیف واحدها قرار گیرد و هم اینکه مشکلات و چالش های موجود را مرتفع کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه کشور ما ظرفیت های بسیاری در حوزه های مختلف دارد، بیان کرد: بر این باور هستیم که با این همه ظرفیت علاوه بر رفع برخی مشکلات در داخل کشور در حوزه تولید هم باید بازارهای هدف بسیاری را شناسایی کرد.

وی در جریان این بازدید با گزارش مسئولان و مدیران مربوطه در جریان نحوه فعالیت این واحد تولیدی قرار گرفت.

یکی از دستاوردهای این بازدید رفع مشکل مربوط به این واحد تولیدی پس از طرح آن با قائم مقام سازمان بازرسی بود که در همان محل مسئله طی تماس تلفنی از سوی دادستان با مدیر تعزیرات حکومتی و تکلیف به جهادکشاورزی برای پاسخگویی به استعلام پیگیری و مرتفع شد.

همچنین مقرر شد مدیر این مجموعه هفته آینده به سازمان بازرسی مراجعه و چالش های موجود و کلان پیش رو را مطرح کند.