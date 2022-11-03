جذب ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه گردشگری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم شامگاه پنجشنبه در دیدار جمعی از اعضای خانه نخبگان بسیج استان کرمانشاه با اشاره به برنامه های در دست اجرا آینده کرمانشاه را امیدوارکننده عنوان کرد و از همه صاحبان تریبون و رسانه ها خواست که با توجه نقش موثر خود واقعیت ها و امید را به جامعه منتقل کنند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری، رونق اقتصادی، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و فضای تولید استان تصریح کرد: نهایت تلاش خود را برای توسعه و شکوفایی روزافزون استان با توجه به ظرفیت ها و مزیت های خاص آن بکار گرفته ایم و با این اقدامات به دنبال رفع عقب افتادگی های استان در بخش های مختلف هستیم.

استاندار کرمانشاه به برنامه های در نظر گرفته شده برای توسعه کارخانه ایران خودرو استان اشاره کرد و با بیان اینکه برای توسعه آن به دنبال مونتاژ نیستیم، گفت: با سرمایه گذاران مختلف و توانمندی برای توسعه این کارخانه صحبت کرده ایم که خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل شده و هدف ما توسعه ظرفیت های آن به منظور افزایش خط تولید و نه مونتاژ کارخانه ایران خودرو کرمانشاه هستیم.

وی بیان کرد: از هر نوع سرمایه گذاری برای تولیدات قطعه سازی این کارخانه حمایت می کنیم و کنسرسیومی هم به منظور ایجاد اتاق رنگ در این کارخانه طی گفتگوهای صورت گرفته با مسئولین کشوری شکل گرفته و آمادگی کامل برای توسعه آن در استان وجود دارد.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: به سرمایه گذاران گفته شده که با اجرای طرح توسعه این کارخانه، زمین در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و با جدیت حمایت خواهند شد.

امیری مقدم در ادامه به ظرفیت ها و مزیت های ویژه استان در بحث گردشگری مانند طاق بستان، بیستون و… اشاره و افزود: کرمانشاه با این همه پشتوانه قوی در میراث فرهنگی، زمینه زیادی برای کار دارد و طی چند مدت گذشته پیگیری های اثربخشی به منظور رونق بخشی به این آثار انجام شده و برای ساماندهی بیستون که یک اثر تاریخی و میراثی می باشد اقدامات خوبی برای ایجاد تحول در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین در بحث گردشگری به دنبال اجرای طرح تله کابین و شهربازی در کرمانشاه و اجرای طرح پل معلق در سدهای در استان به منظور افزایش نشاط اجتماعی هستیم و در این زمینه اقدامات خوبی در حال پیگیری است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به بررسی طرح تعطیلی پنچ شنبه ها عنوان کرد: این کار به منظور افزایش نشاط اجتماعی و کمک به بخش گردشگری در استان در حال پیگیری است که خانواده ها با تعطیلی پنچ شنبه ها، فراغ بیشتری برای بازدید از آثار تاریخی کرمانشاه داشته باشند.

وی با اشاره به بازدید های مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کرمانشاه، بیان کرد: وقتی که واحدهای فعال را در بازدیدها مشاهده می کنیم واقعاً خوشحال می شویم و انگیزه ما برای حمایت از واحدهای تولیدی که زمینه ساز رونق اقتصادی هستند، دو چندان می شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه باید با زمینه سازی مناسب روستائیان به روستاها بازگردند، گفت: این کار از یکسو کمک به تولید است و از سوی دیگر از توسعه حاشیه نشینی در شهرها جلوگیری می کند.

امیری مقدم بیان کرد: هیچ گونه کم کاری در اجرای طرح قطار شهری کرمانشاه را پذیرا نیستیم و این طرح باید با جدیت پیگیری شود تا هر چه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به اتمام احداث بزرگراه قزانچی به کامیاران گفت: خوشبختانه این طرح پس از ۱۰ سال طی ۶ ماه به اتمام رسید و اکنون در اختیار مردم برای تردد قرار گرفته است؛ این مسیر یک مسیر بین المللی است که موقعیت ترانزیتی و گردشگری استان ارتقا می دهد.

امیری مقدم همچنین تصریح کرد: از توسعه کارآفرینی و اجرای صنایع کوچک به منظور توسعه فضای کسب و کار حمایت می کنیم و توسعه صنایع کوچک منجر به افزایش تولید و رونق اقتصادی در جامعه می شود.

استاندار کرمانشاه از اختصاص ۹۷۰ میلیارد تومان تسهیلات هم به حوزه روستایی برای احیای صنایع دستی در استان خبر داد و بیان کرد: این تسهیلات را به کمیته امداد اختصاص داده ایم زیرا احیای صنایع دستی از کارهای مهم در استان است.