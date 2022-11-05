دکتر مهدی دیلم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری ایران با روسیه در زمینه کشاورزی گفت: در حال حاضر ارتباطات ایران و روسیه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی غیر های-تک وجود دارد.

وی با بیان اینکه به واسطه خانه نوآوری، برخی محصولات های-تک در معرض نمایش گذاشته شده اند که این می تواند باب همکاری ایران و روسیه را فراهم کند، گفت: وقتی یک محصول از سوی روسیه درخواست می شود و متقاضی و بازدیدکننده با محصولات دیگر در خانه نوآوری روبرو می شود، می تواند درخواست آنها را بیشتر کند.

وی با بیان مثالی گفت: روس ها خواستار یک محصول کشاورزی بودند و زمانی که با مکمل های دام و طیور در شوروم خانه نوآوری مواجه شدند تصمیم گرفتند که از این محصولات نیز بهره ببرند و این فرصت خوب صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان حوزه کشاورزی، دام و طیور محسوب می شود.

وی با اشاره به خانه نوآوری ایران در روسیه گفت: امسال فعالیت این خانه نوآوری بیش از گذشته خواهد شد زیرا در دیدار اخیر شرکتهای دانش بنیان ایرانی با شرکتها و تجار روس، تفاهمات خوبی صورت گرفته و شرایط جدید فدراسیون روسیه هم نویدبخش توسعه تعاملات است.

صالحی گفت: زیرساخت خانه نوآوری در جهت تسهیل امر صادرات محصولات دانش بنیان و فناور است و دو سرویس اصلی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه سرویس‌های اصلی کمک کننده از طریق خانه‌های نوآوری و فناوری به شرکت‌های دانش بنیان شامل خدمات نرم افزاری و سخت افزاری است، بیان کرد: خدمات سخت افزاری اعم از شوروم کالا و دستاوردهای دانش بنیان در نمایشگاه عرضه محصولات، فضای کار اشتراکی، فضای کار اختصاصی، سالن جلسات و امکانات برگزاری جلسات B۲B است.

وی اضافه کرد: خدمات نرم افزاری شامل تحقیقات بازار، بازاریابی، یافتن شریک تجاری، برگزاری دوره‌های آموزشی و منتورینگ و اخذ استانداردها و مجوزهای ورود به بازار و خدمات حقوقی و عقد قرارداد می‌شود.