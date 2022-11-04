چیزوف: زمستان پیش رو آزمونی برای ساکنان اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نماینده سابق روسیه در اتحادیه اروپا، از سختی زمستان پیش رو برای کشورهای این قاره به واسطه بحران انرژی گفت.

«ولادیمیر چیزوف» معاون اول فعلی کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی روسیا -۲۴ اعلام کرد که زمستان پیش رو به آزمونی جدی برای ساکنان قاره اروپا تبدیل خواهد شد. این سناتور روس با این حال یادآور شد برای اینکه بگوییم اتحادیه اروپا ناامید است، هنوز زود است.

سناتور روس در ادامه این احتمال را مطرح کرد: اتحادیه اروپا می تواند با آن (بحران انرژی) کنار بیاید. باید دید که بحران کنونی تا چه زمان ادامه خواهد داشت. زمستان در آستانه آغاز است و در برخی مناطق اروپایی در واقع زمستان از راه رسیده است و آزمونی جدی برای شهروندان اتحادیه اروپا خواهد بود.

چیزوف در ادامه یادآور شد که اروپا در حال حاضر با چند بحران دست به گریبان است: یک بحران انرژی که بیشتر در نتیجه مجموعه اشتباهات سیستمی از سوی رهبری اتحادیه اروپا نمود پیدا کره است. علاوه بر این در اروپا یک بحران مالی نیز بروز یافته که ناشی از نوسانات پول رایج اتحادیه اروپا، یورو است.

این مقام روس تاکید کرد که بحران دیگر بحران غذایی است که طیف وسیعی از عوامل، از جمله عوامل آب و هوایی، تابستان فوق‌العاده گرم و خشکسالی در اکثر کشورهای اروپای غربی آن را موجب شده و با اختلال در زنجیره‌های لجستیکی تشدید خواهد شد.

چیزوف بسیاری از مشکلات فعلی اتحادیه اروپا را ناشی از این واقعیت دانست که تصمیمات اتخاذ شده از سوی رهبری اتحادیه اروپا با منافع واقعی مردم این قاره فاصله دارد و در برخی موارد حتی در تعارض با منافع ملی برخی کشورها است.