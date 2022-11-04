سطح آثار هنرمندان گرافیک استان بوشهر رشد چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، امید پارسایی فر صبح جمعه در جمع هنرمندان با اشاره به ضرورت تقویت و حمایت هنر گرافیک در استان بوشهر اظهار داشت: هنر گرافیک ظرفیت بالایی در انعکاس پیام‌های مهم و عمیق دارد که نیاز به حمایت دارد.

وی با اشاره به ضرورت تولید محتوای مناسب در فضای مجازی خاطرنشان کرد: این کارگاه خلق پوستر با مشارکت متتا و گروه وارث در واکنش به حوادث اغتشاش طلبانه اخیر برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر با اشاره به سطح آثار تولیدی هنرمندان استان اضافه کرد: سطح کیفی آثار هنرمندان گرافیست استان در این دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است و هنرمندان به خوبی می توانند مضامین عمیقی را طراحی کنند و به موضوعات واکنش سریع داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از آثار هنرمندان استان در فضای مجازی در واکنش به این جنایت، در سطح ملی منتشر شده افزود: جهت هم‌افزایی بیشتر و مبادله ایده‌های خلاق بین هنرمندان با حضور اساتید، این کارگاه در دو نوبت صبح و عصر در محل حوزه هنری استان برگزار شد.

پارسایی فر با اشاره به تکنیک آثار خاطرنشان کرد: برگراری این کارگاه‌ها در مناسبتهای آتی هم با مشارکت هنرمندان و حضور اساتید در موضوعات نقاشی دیجیتال، پوستر متحرک و موشن گرافیک با حضور هنرمندان تداوم خواهد داشت.

به مناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از هم‌وطنانمان در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام، کارگاه یک‌روزه خلق پوستر برگزار شد.