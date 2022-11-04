۱۳ آبان نقطه طلایی شکست هیمنه آمریکای جهانخوار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یوم‌اللّه ۱۳ آبان صبح امروز در تهران و سراسر کشور برگزار شد که در ابتدای این مراسم بیانیه تشکل‌های دانش‌آموزی قرائت شد.

متن بیانیه تشکل‌های دانشجویی به شرح زیر است:

سلام بر حضرت ولیعصر (عج) که جانهایمان فدای خاک پای او

سلام بر امام روح الله و سلام بر رهبر و ولیمان امام خامنه‌ای و سلام بر تمامی شهدای مظلوم انقلاب اسلامی

بیش از چهار دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد؛ انقلابی که با گفتمان اسلام ناب، خط بطلانی کشید بر انگاره‌های منحط متحجرین و افکار وابسته و غربی‌زده متجددین.

انقلابی که همزمان به نبرد دو عنصر استبداد و استعمار رفت و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را ارمغان آورد.

انقلاب اسلامی مردم ایران، نظم دو قطبی شکل گرفته توسط خود ارباب‌پنداران جهان را پس زده و رسالت خود را حمایت از تمامی مستضعفان عالم علیه فرعونیان، قارونیان و تمامی مستکبرین دنیا اعلام کرد.

پر واضح است که این گفتمان نو و انقلابی مبتنی بر اسلام سیاسی توسط زراندوزان مدعی اداره دنیا، تحمل نشده و تمام هم و غم خود را معطوف به آن دارند که این نهال مقدس را بخشکانند.

در جنگ احزاب انقلاب اسلامی، تمامی شیاطین عالم متحد گشته‌اند. در رأس این ایادی کفر و شرک، آمریکای جنایتکار قرار دارد.

مگر ملت ایران صفحات تلخ آفریده شده تاریخ خود توسط آمریکایی‌ها را می‌تواند فراموش کند؟ ملت ایران هنوز خاطره غم‌انگیز کودتای ۲۸ مرداد و نابودی نهضت مردمی‌شان و بار دیگر روی کار آمدن حکومت جبار پهلوی دوم را به یاد دارد. چگونه می‌خواهید ملت ایران پذیرش شاه مخلوع و شروع تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه خود را در آغازین روزهای پیروزی انقلابش را فراموش کند؟ مگر می‌شود حمایت آمریکایی‌ها از صدام ملعون و زدن هواپیمای مسافربری و شهادت ده‌ها تن از کودکان و زنان بی‌دفاع را از حافظه تاریخی ایرانیان پاک کرد؟

مردم ایران حمایت آمریکایی‌ها از سازمان خونخوار منافقین را خوب به یاد دارند، مردمی که شدیدترین توطئه‌ها و فتنه‌ها علیه انقلاب‌شان را به رهبری آمریکایی‌ها دیده‌اند؛ از کودتای نقاب و واقعه طبس تا فتنه ۷۸ و ۸۸ و ۹۸ و امروز حمایت صریح‌شان از آشوبگران.

این مردم با تمام وجود، جنایات آمریکایی‌ها در زندگی‌شان را احساس کرده‌اند. از تحریم‌های فلج‌کننده دموکرات‌ها بگوییم یا فشار حداکثری جمهوری‌خواهان؟ از تحریم داروی بیماران پروانه‌ای و تالاسمی بگوییم یا تحریم و ترور دانشمندان و نخبگان این مرز و بوم؟

ملت ایران را از چه می‌ترسانید؟ از تهدیدهای پوشالی نظامی‌تان؟ از کماندوهای گریان نیروی دریای‌تان؟ از پرنده‌های نظامی اسیر گشته یا از فشار حداکثری شکست فاحش خورده؟ انگار فراموش کرده‌اید که این مردم در هنگامه نبرد فرزندان محرم و در هنگامه تحریم فرزند رمضان‌اند. بترسید از نادر مهدوی‌های دهه هفتادی و دهه هشتادی، بلرزید از خوف فرزندان مکتبی خمینی که عین‌الاسدی دیگر بیافرینند، بهراسید از مؤمنان کالجبل‌الراسخی که طرح کذایی خاورمیانه جدیدتان را به خوابی تعبیر نشده تبدیل و شما را از منطقه غرب آسیا بیرون کردند. منتظر ما باشید، داغی به دلمان گذاشتید که تا داغی به دلتان ننشانیم کوتاه نخواهیم آمد، بترسید از آن هنگامه انتقام، بترسید از انتقام سختی که کابوس هر شبتان است، بترسید و به پستوهای خود پناه ببرید، خون حاج قاسم بی تقاص نمی ماند، این را مطمئن باشید.

۱۳ آبان نقطه طلایی شکست هیمنه غول استکباری دوران، آمریکای جهانخوار به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) بود که انقلاب دوم نام گرفت و اگر نبود تسخیر لانه جاسوسی، خیانت‌ها و توطئه‌های کشور مستکبر امریکا در طول این سال‌ها سهل الوصول‌تر علیه اسلام، انقلاب و مردم مسلمان کشور مان صورت می‌پذیرفت.

ایران اسلامی در طول وقایع پس از انقلاب در مبارزه با شیطان بزرگ با یاری خداوند متعال و همت مردم غیور ایران پیروزی های متعددی را کسب کرده و این پیروزی ها موجب خشم و عصبانیت دشمنان گشته، دشمن امروز آنقدر زبون و خوار گشته که برای ضربه به ایران اسلامی به خصوص در اتفاقات اخیر از هیچ دروغی دریغ نکرده و تمام داشته ی پیدا و پنهان خود را میدان آورده است.

و اما پیرامون اتفاقات اخیر

در این جنایات اخیر، بار دیگر دست خون‌ریز شیطان بزرگ فرصت یافت تا از آستین ایادی دست آموزش در سازمان منافقین و دیگر گروهک‌های تروریستی نظیر کوموله و پژاک و جیش‌الظلم، فاجعه‌ای جدید را رقم بزند که ترسیم مجدد جنایات دهه شصت اعضای این سازمان شیطانی در برابر چشم مردم ایران بود، کشتن مردم عادی در اندک فرصت پیش آمده در فتنه نشان‌دهنده کینه عمیق این مزدوران شیطان بزرگ از مردم نجیب و مؤمن ایران است، اما مهم آن است که در برابر این کفتاران خون‌خوار نباید اشتباه دهه شصت یعنی عفو و رأفت اسلامی را تکرار کرد، به تعبیر امام راحلمان رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است و زهی حماقت که اگر فکر کنیم با کوتاه آمدن و مماشات با مخلان امنیت ملی می‌توانیم برای خود اعتبار و حیثیتی کسب کنیم! پس از جانب ملت زخم خورده و شهید پرور ایران از قوه‌قضاییه قویاً خواستاریم آنچنان که شایسته عقل و قوت نفس و امانت امت است، عادلانه‌ترین برخورد که همان شدیدترین و سریعترین است را برای ریشه‌کنی این دشمنان بی صفت ایران اسلامی در دستور کار دستگاه قضا قرار دهید، که هر روز فرصت فتنه‌گری به این جانیان مساوی با ظلم به میلیون‌ها ایرانی و معادل امید و شعف شیطان بزرگ در توطئه علیه ایران اسلامی است. ملت ایران بی‌صبرانه منتظر است، منتظر انتقام خون آرمان، آرشام و تمام شهدای اتفاقات اخیر، لحظه‌ای درنگ نکنید و خود را در محضر امام و شهیدان ببینید و بدانید حمایت ملت قهرمان ایران را به همراه دارید.

دشمن به خصوص آمریکای جهان خوار باید بداند..

ما فرزندان مکتبی هستیم که به ما آموخت، آزاده زندگی کنیم، از دشمن‌طلب امان نمی‌کنیم بلکه با خونمان حق خود را بازپس می‌گیریم، خونی که آن را نذر عزت و وقف در راه آزادی کرده ایم...

امروز اینجا آمده‌ایم تا به دشمنان آمریکایی و صهیونیست بگوییم که مطمئن باشید که به زودی نابودی خود را خواهید دید، دشمنان ما باید بدانند نظم نوین جهانی که به گفته رهبر انقلاب در حال رقم خوردن است نتیجه‌اش جز خواری و زبونی بیشتر ایالات متحده و همپیمانان غربی‌اش و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی نخواهد بود. ما به شما دشمنان خود وعده می‌دهیم که به زودی نماز خود را همراه با برادران اهل سنت خود و به امامت امام خامنه‌ای در مسجدالاقصی اقامه خواهیم کرد.

خطاب آخرم به شهیدان است، به سلیمانی عزیز، به ابومهدی، به همت و باکری و چمران و بابایی، به حاج عماد و کاظمی. امروز وعده می‌دهیم و پیمان می‌بندیم که مسیر شما را ادامه خواهیم داد، مسیر عشق و جهاد و راه اراده کردن برای رسیدن به پیروزی.

به شما وعده می‌دهیم که به آرزوی دیرینه‌تان یعنی نابودی رژیم صهیونیستی جامه عمل پوشانده و برای تمام جهانیان روایت می‌کنیم که چگونه آزادی به وجود می‌آید و چگونه با استقامت پیروزی ساخته می‌شود.

در پایان رو می‌کنیم به سوی سرورمان، مولایمان و امام‌مان صاحب‌العصر و الزمان که جان‌هایمان فدای خاک پای او؛ ای سید ما و ای مولای ما نزد خداوند شهادت بده که ما تا آخرین نفس در راه خدا باقی خواهیم ماند و بزرگترین آرزوی ما در این مسیر مملو از جانفشانی و فیض و سرور این است که جان‌های خود را در این مسیر الهی مقدس، در لوای پرچم انقلاب اسلامی و در سایه امام خامنه‌ای فدا کنیم و بار دیگر همانند پیر جمارانی‌مان شهادت می‌دهیم که: «اگر بندبند استخوان‌هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله‌های آتش‌مان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان‌نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم.»