بارندگی در استان بوشهر یک فوتی داشت/ خسارت به کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخی نقاط استان بوشهر به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی، از بامداد دیروز تا دیشب شاهد فعالیت سامانه بارشی بودند که خسارت‌هایی را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: ریزش دیوار بر اثر بارندگی باعث شد که یکی از اهالی بندر گناوه جان خود را از دست بدهد. همچنین بارش باران موجب شد که دیوار حدود ۱۵ خانه در روستاهای شهرستان گناوه ریزش کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر عنوان کرد: باران و تگرگ به حوزه کشاورزی به‌ویژه مزارع گوجه‌فرنگی در شهرستان‌های دشتستان و دشتی خسارت زده که میزان خسارت‌ها در دست بررسی است.

دهقان گفت: با بیان اینکه خطوط برق در شهرستان‌های گناوه، دشتستان و دشتی آسیب دیده‌اند گفت: به همین علت برخی نقاط با قطعی برق مواجه شدند و از غروب دیروز برق حدود ۶ روستای شهرستان گناوه قطع شده است اما با حضور نیروهای شرکت برق این مشکل در حال برطرف شدن است.

وی بیان کرد: اکنون سامانه بارشی در بخشی از جنوب استان به صورت پراکنده فعالیت دارد و وضعیت جوی در بقیه نقاط استان آرام است.

بنا به گزارش هواشناسی تا صبح امروز روستای عباسی درگناوه با ۱۲۶ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشته است و در میان مراکز شهرستان‌ها جم با ۸۶ میلیمتر، گناوه ۷۴ و دیلم ۴۵ میلیمتر بیشترین میزان بارش را ثبت کرده‌اند و عسلویه و دیر نیز با یک دهم میلیمتر کمترین بارندگی را داشته‌اند.