تقویت انجمن سینمای جوان و کانون های فرهنگی و هنری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی عصر جمعه در حاشیه نشست مسئولان شهرستان رامسر با اشاره به منابع انسانی در سه شهرستان غرب مازندران با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان ها از نظر نیروی انسانی مشکل داریم، گفت: در ۱۰۰ شهرستان دارای نواقصی هستیم.

وی با اظهار اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر منابع مالی ضعیف است و امکان ساخت و ساز چندان برایش فراهم نیست، گفت: باید با تدبیر مشکلات را حل کنیم و در حال دریافت مجوز برای رفع مشکلات منابع انسانی حوزه فرهنگ سه شهرستان غرب استان و مجوز تامین خودروهای مورد نیاز هستیم.

وی افزود: در هر شهرستان هر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک اداره و یک خودرو داشته باشد و منابع انسانی وز یرساخت های مورد نیاز آن باید تکمیل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پشتیبانی دولت را از حوزه فرهنگ خوب توصیف کرد و گفت: در لایحه ۱۴۰۲ با سازمان برنامه و بودجه مشکلات سال گذشته را کاهش دادیم و بسیاری از مسائل تبصره ۹ و ۱۸ بندها را اصلاح کردیم و دو درصد بودجه فرهنگی دستگاه ها را شفاف تر می کنیم تا مشکل اجرایی نداشته باشیم.

اسماعیلی یادآور شد: همچنین انجمن سینمای جوان در شهرستان ها تقویت می شود زیرا ابزار خوب آموزشی است و جشنواره موسیقی کودکان نیز پیگیری می شود و آمادگی برای حمایت را داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون های فرهنگی و هنری را مهم دانست و گفت: در دولت سیزدهم حوزه فرهنگ و هنر از حوزه اصلی انقلاب جدا نمی شود زیرا انقلاب ماهیت فرهنگی دارد و برخاسته از اعتقادات مردم است و مساجد و کانون ها جلوه های آن به شمار می روند.

وی تاکید کرد: برای رشد فرهنگ و هنر و کاهش مشکلات آن باید به منشاء آن برگردد و تقویت کانون های فرهنگی نظریه فرهنگی دولت است و اعتلای فرهنگ و هنر باید در بستر مناسب خود و با حوزه تاریخی و فرهنگی پیگیری شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اظهار اینکه حمایت های خوبی در حوزه مساجد پیش بینی شده است، گفت: مساجد می تواند محل آموزش های فرهنگی و هنری شود و باید این مسائل در کالبد معنوی مساجد تقویت شود.

وی با اشاره به تقویت قرآنی مساجد از تهیه طرح بشرا توسط معاونت قرآنی خبر داد و گفت: این طرح بسترساز رشد به شمار می رود و باید فعالیت های قرآنی در مازندران گسترش یابد.

اسماعیلی درباره مجتمع فرهنگی تنکابن و لزوم رفع مشکلات آن گفت: بازسازی این مجتمع جزو اولویت ها قرار می گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ثبت روز مازندران حق مازندران را در ایجاد دولت پیروان مکتب اهل بیت بالا دانست.