لایحه جامع روزنامه نگاری پس از ۲۰ سال تهیه شد/ تکمیل مجتمع رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی جمعه شب دردیدار با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه ی شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد نشست فوق را بسیار فاخر دانست و افزود: نکات، پیشنهادات و انتقادات بسیار قابل توجهی در این نشست توسط اهالی هنر و رسانه بیان شد.

وی با بیان اینکه در حاشیه نشست امروز از پروژه های عمرانی مجمتع نیمه کاره فرهنگی رامسر و مجتمع فرهنگی تنکابن بازید کردیم، افزود: از طولانی شدن روند ساخت مجتمع رامسر ناراحت شدیم و تلاشمان این است تا ظرف چند روز آینده این موضوعات را جمع بندی کرده و برای آن بودجه منظور کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه از فردا مسئول پروژه های عمرانی وزارت ارشاد به غرب استان سفر کرده و برآورد هزینه ها را انجام می دهد و بدون فوت وقت تامین بودجه شده و در اختیارپروژه ها قرار خواهیم داد.

وی با اظهار امیدواری درباره به سرانجام رسیدن مجتمع فرهنگی رامسر در آینده ای نزدیک تصریح کرد: این کار نشدنی نیست زیرا مجتمع فرهنگی ساری در وضعیتی مشابه با ۱۵ سال رکود مواجه شده بود اما پس از بازدید این جانب و با صرف اعتبار ۹۰ میلیارد تومان توانستیم ان را به بهره برداری برسانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وزارتخانه در یک روند فرسایشی در هزینه های فرهنگ و هنر قرار گرفته است، تصریح کرد: در سال ۸۵ کل بودجه حوزه کتاب به طور مثال حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود در حالیکه حوزه فرهنگی ما، ۸۰ میلیارد تومان بودجه داشت، در حال حاضر بودجه مدیریت حوزه نشر بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما کل بودجه ما در این بخش ۳۰ میلیاردتومان است.

وی با بیان اینکه بیشتر وزارتخانه ها درگیر مطالبات مالی هستند، خاطر نشان کرد: به طور مثال وزارتخانه مهم آموزش و پرورش، درگیر همین چالش های مالی بوده و هر وزیری که می آید در همین مسئله گرفتار می شود.

وی در بخش دیگر سخنان خویش گریزی به حضور برخی دانش اموزان در اعتراضات اخیر پرداخت و مهمترین دلیل آن را گذراندن وقت در فضای مجازی برشمرد.

اسماعیلی با بیان اینکه تعطیلی مدارس به مدت دو سال در ایام کرونا تصمیم اشتباهی بود، تصریح کرد: بر اساس آمارها، ۳۳ میلیون بازیکن که متوسط سن آنان ۲۲ سال است در فضای مجازی فعال هستند که به طور متوسط روزانه دوساعت وقت می گذارند.

وی ادامه داد: این افراد وقتی به سطح جامعه می ایند، درگیر فضای مجاز و حقیقت شده و رفتارشان تحت تاثیر بازی های مجازی قرار می گیرد.

این مسئول با تاکید براینکه نیازمند تصمیمات مهم در احیای فرهنگ‌کشور هستیم، اضافه کرد: توجه به فرهنگ و هنر و رسانه از ملزومات بوده و سبب شکوفایی نقش انان در بالندگی جامعه خواهد شد.

وی یاد اور شد: پس از گذشت ۲۰ سال لایحه جامع روزنامه نگاری به زودی به تصویب دولت می پردازد، این لایحه به مسایل صنفی، اقتصادی و امنیت شغلی خبرنگاران می پردازد.