قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در پیامی از شکوه وحدت، عزت، عظمت وخروش یکپارچه مردم مبارز و ظلم ستیز خراسان جنوبی همگام با ملت بزرگ ایران اسلامی در مراسم ضد استکباری یوم اللّه سیزدهم آبان سال جاری تقدیر کرد.

در متن پیام آمده است؛

مردم ظلم ستیز خراسان جنوبی همگام با ملت بزرگ ایران اسلامی باشکوه ترین یوم الله ۱۳ آبان در طول تاریخ ۴۴ ساله انقلاب را رقم زدند.

به توفیق الهی و با بصیرت و زمان‌شناسی دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شریف و متدین، در مقطع حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ سراسر افتخار انقلاب اسلامی، مراسم یوم‌الله سیزدهم آبان ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» با حضور آحاد مردم ولایتمدار با شکوه تر از سال های گذشته در سراسر استان برگزار گردید.

امروز مصادف با هفتمین روز شهادت جانسوز شهدای مظلوم شاهچراغ، سیلی محکم ملت بزرگ و استکبارستیز ایران اسلامی در راهپیمایی مردمی و باشکوه یوم الله ۱۳ آبان بر دهان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار خورد و باردیگر ابهت و هیمنۀ پوشالی آمریکا را فروریخت.

حضور مردم ظلم ستیز، هوشیار، همیشه در صحنه و لحظه شناس در راهپیمایی بزرگ و ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان در سراسر استان تجلی بخش اراده و اقتدار ملی، ظهور غیرت انقلابی، نمایش وحدت ملی و بصیرت دینی و آزادگی وشجاعت مثال زدنی ایرانیان در مسیر مبارزه با استکبار، استعمار و استبداد آمریکایی بود.

امروز غریو کوبنده و فریادهای رسای «مرگ بر آمریکا»، در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، نشان خشم مقدس و انقلابی پایان ناپذیر ایران ظلم ستیز از استکبار جهانی و «نَه بزرگی» به آمریکای دشمن شماره یک بشریت بود.

حضور دشمن‌شکن، گسترده و هوشمندانۀ مردم همیشه در صحنه و ظلم ستیز ایران اسلامی در راهپیمایی بزرگ و مردمی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۱، در تمامی نقاط استان همزمان با سراسر کشور، لبیکی مجدد به رهبر معظم انقلاب اسلامی و عهدی دوباره با آرمان‌های خمینی کبیر و میثاقی دیگر بار با شهیدان گرانقدر و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بود، که همواره نفرت خویش را از آمریکای مستکبر و اسراییل غاصب جنایتکار اعلام داشته و آنان را دشمن شماره یک ملت‌های مستقل و آزاده می‌داند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان این همه شور، شعور و احساس تکلیف دینی و انقلابی آحاد مردم شریف خراسان جنوبی و خلق «حماسۀ ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی» در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان را، ارج نهاده و از تمامی مسئولین، دست اندرکاران و خادمان با اخلاص عرصۀ برگزاری مراسم و مناسبت های ایام الله انقلاب اسلامی، تقدیر و تشکر به عمل آورده و خاضعانه و خاشعانه مراتب تقدیر و سپاس بیکران خود را به پاس حضور باشکوه مردم شجاع، ولایتمدار و استکبارستیز استان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اعلام می‌نماید.