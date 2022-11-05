به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی شامگاه جمعه در آئین گرامیداشت شهید طلبه مدافع امنیت «آرمان علی وردی» به میزبانی آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) زینبیه دامغان ضمن تجلیل از رشادت‌ها و جانفشانی‌های مدافعان امنیت در مقابله و مبارزه با اغتشاشگران اظهار داشت: یکی از نکاتی که در ایام بروز فتنه در جامعه باید به آن توجه و غفلت نکنیم این است راه و مسیر درست را گم نکنیم و با هوشیاری و صلابت راه حق و باطل را تشخیص دهیم.

وی با بیان اینکه فتنه‌ها از الطاف الهی است لذا از فتنه‌ها نباید هراس داشت چرا که از صدر اسلام وجود داشته‌اند، اضافه کرد: ملت ایران از بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با هوشیاری و بیداری فتنه‌ها را یک به یک پشت سر گذاشتند و حق و باطل را به خوبی شناختند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با انتقاد از خواص که در ایام فتنه سکوت می‌کنند و با این کار خود با فتنه‌گران همراه می‌شوند، افزود: انتظار آن است که خواص در زمان به وجود آمدن فتنه به میدان می آمدند و با مردم همراه می شدند.

حسینی دیباجی افزود: با وجود فتنه امنیت جامعه به خطر می‌افتد و هدف دشمن فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که از این راه ضعف کشور را نشان دهد.