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۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۳

صیانت از منابع آب رسالت مهم دستگاه قضایی است

صیانت از منابع آب رسالت مهم دستگاه قضایی است

اردبیل- دادستان اردبیل صیانت از منابع آبی را از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در همایش مشترک دادستانی و شرکت آب منطقه‌ای استان که همزمان با روز ملی پدافند غیرعامل در محل سد احمدبیگلو برگزار شد، با تشریح اهمیت آب، صیانت از منابع آبی را رسالت مهم دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی افزود: در حراست از آب به‌عنوان حقوق عمومی، همگان وظیفه دارند و هرگونه کوتاهی و سهل‌انگاری، خیانت به خود، جامعه و همنوعان و آیندگان محسوب می‌شود.

دادستان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، در کنار ارتقای آگاهی‌های عمومی به‌منظور پیشگیری از بحران در حوزه آب، نقش متولیان امر در مدیریت صحیح آب و پیشگیری و کاهش تنش‌های آبی و مقابله با بحران در صنعت آب را یادآور شد و بر برخورد قاطع و به‌موقع با هرگونه تعرض به این حق عمومی توسط افراد سودجو، تاکید کرد.

کد مطلب 6993984

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