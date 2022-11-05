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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۴

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

اجرای ۷۰ درصدی قانون جدید چک درایران

اجرای ۷۰ درصدی قانون جدید چک درایران

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای ۷۰ درصدی قانون جدید چک در ایران گفت: در حال حاضر آمار چک برگشتی در کشور در حال کاهش است.

به گزارش خبرگزاری مهر یاسر مرادی در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: دو ظرفیت مهم این قانون یعنی «چک الکترونیک» و «اعتبار سنجی» هنوز باقی مانده است.

وی همچنین اظهار داشت: طبق وعده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات اجرایی چک الکترونیک در آبان ماه سال جاری از طریق دو بانک به شکل آزمایشی کلید خواهد خورد.

این کارشناس امور بانکی گفت: چک الکترونیکی بصورت سیستمی صادر و پاس می‌شود و دیگر نیازی به کاغذ نیست و در ضمن تمامی قوانین چک نیز در مورد این چک حاکم خواهد بود.

وی در ادامه افزود: بطور کلی با اجرای چک الکترونیک تا چندسال آینده چک کاغذی و لاشه چک از سیستم بانکی کشور جمع خواهد شد.

مرادی ضمن اشاره به موضوع اعتبار سنجی قانون جدید چک در کشور اظهار داشت: قرار براینکه هر فردی دارای یک سقف اعتباری شود و بر اساس سقف اعتباری خود بتواند چک صادر کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سقف اعتباری جهت صدور چک برای یک استاد دانشگاه، کارمند، کارخانه دار و غیره به یک میزان است.

این کارشناس امور بانکی با اعلام اینکه غیر از این دو موضوع مزبور یعنی چک الکترونیک و اعتبار سنجی بقیه موارد قانون جدید چک در ایران بطور کامل پیاده سازی شده است، یادآورشد: خوشبختانه با اجرای این قانون آمار چک برگشتی در کشور به شکل بسیار محسوسی کاهش یافته است.

کد مطلب 5624850
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      والا من چک برگشت زدم طرف یک ماه هنوز خبر دار نشده

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