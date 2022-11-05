دانش آموزان کهگیلویه وبویراحمد در جشنواره خوارزمی درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمالی آرند پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانش آموزان همه ساله در جشنواره نوجوان خوارزمی در شش محور پژوهش، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دست سازه، مسابقات آزمایشگاهی و طرح برتر و بازارچه‌های دانش آموزی به رقابت می‌پردازند.

وی بیان داشت: جشنواره نوجوان خوارزمی اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از ابزاری است که در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین گام برمی دارد و با تلفیق دانش تئوری و کار عملیاتی در دانش آموزان، تعلیم و تربیتی ماندگار و پایدار ایجاد می‌کند.

جمالی آرند تصریح کرد: دانش آموزان ساعی دبیرستان دخترانه نیکان شهرستان کهگیلویه رتبه برتر جشنواره خوارزمی را کسب کردند و امیدواریم که با برنامه ریزی اصولی و مدون در حوزه آموزش، شاهد موفقیت‌های دانش آموزان در عرصه ملی باشیم.

وی افزود: جشنواره نوجوان خوارزمی هر ساله با هدف بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان برگزار می‌شود.

جمالی اظهار داشت: این جشنواره با حضور همه استان‌های کشور در شهریورماه گذشته در اصفهان برگزار شد و هشتمین دوره این جشنواره در چهار مرحله مدرسه‌ای، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، استانی و کشوری اجرا شد که در مرحله کشوری این جشنواره که دراستان اصفهان برگزار شده بود، دانش آموزان استان ما رتبه برتر کسب کردند.