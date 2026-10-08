به گزارش خبرنگار مهر ، سردار عباس بایرامی شامگاه پنج شنبه در تجمع مردم کلاچای با اشاره به ابعاد مختلف فشارهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در کنار فشارهای نظامی و امنیتی، تلاش می‌کند با هدف قرار دادن اقتصاد و معیشت مردم و ایجاد نارضایتی داخلی، کشور را تحت فشار قرار دهد و در این شرایط حفظ هوشیاری و انسجام ملی ضروری است.

وی با اشاره به سابقه فشارهای خارجی علیه ایران اظهار کرد: دشمن از سال‌های گذشته تاکنون از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کرده و در این مسیر تلاش کرده است با ایجاد فشار، مانع پیشرفت و تثبیت نظام شود.

سردار بایرامی افزود: انقلاب اسلامی با وجود همه فشارها و توطئه‌ها به مسیر خود ادامه داد و دشمن در بیش از چهار دهه گذشته از روش‌های مختلف برای مقابله با آن استفاده کرده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن گفت: در این مقطع نیز دشمن با استفاده از ظرفیت‌های نظامی و امنیتی خود تلاش کرد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد، اما مقاومت و توانمندی نیروهای مسلح و ایستادگی مردم موجب شد اهداف مورد نظر دشمن محقق نشود.

رئیس سازمان اسناد ومدارک دفاع مقدس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی توانست در برابر فشارهای سنگین ایستادگی کند که دشمن از امکانات و ظرفیت‌های گسترده نظامی و سیاسی برخوردار بود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های داخلی کشور است.

سردار بایرامی با اشاره به نقش جوانان و متخصصان داخلی در تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: بخش مهمی از پیشرفت‌های دفاعی و نظامی کشور حاصل اعتماد به توان داخلی و استفاده از ظرفیت جوانان، دانشگاهیان و نیروهای متخصص است.

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن گفت: یکی از محورهای اصلی فشار دشمن، حوزه اقتصاد و معیشت مردم است و تلاش می‌شود با افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش توان معیشتی مردم، زمینه نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.

سردار بایرامی افزود: در کنار فشارهای اقتصادی، دشمن تلاش می‌کند از ظرفیت برخی عوامل و جریان‌ها برای ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی استفاده کند و باید نسبت به این اقدامات هوشیار بود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: همه ما موظف هستیم در شرایط کنونی پشت بیانات رهبر انقلاب باشیم، از رهنمودهای ایشان تبعیت کنیم و نسبت به تحولات و توطئه‌های دشمن هوشیاری خود را حفظ کنیم.

رئیس سازمان اسناد ومدارک دفاع مقدس دومین محور فشار دشمن را مسائل مرزی عنوان کرد و گفت: در روزهای اخیر در مناطق مرزی جنوب شرق کشور شاهد شهادت تعدادی از نیروهای کشورمان بودیم و این موضوع نشان می‌دهد دشمن تلاش دارد با فعال کردن عوامل خود، امنیت مناطق مرزی در شرق، غرب و جنوب شرق کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای نیز اظهار کرد: تحولات کشورهای منطقه، نشان می‌دهد که دشمنان تلاش دارند با ایجاد بی‌ثباتی و تغییر در معادلات منطقه‌ای، شرایط جدیدی ایجاد کنند.

سردار بایرامی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تحولات امنیتی منطقه می‌تواند بر معادلات اقتصادی و انرژی در سطح جهان تأثیرگذار باشد و از این رو، شرایط منطقه و تحولات مرتبط با آن باید با دقت دنبال شود.

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه‌های مختلف به دنبال آزمودن ظرفیت جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار نظامی، اقتصادی و امنیتی نتوانسته ملت ایران را از مسیر خود خارج کند.

بایرامی در ادامه ، تاب‌آوری ملت ایران در برابر فشارهای سنگین را یکی از عوامل مهم تداوم جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: حاصل این مقاومت آن است که ملت ایران توانسته در شرایط دشوار، ایستادگی کند و با قدرت و توانمندی خود، توجه جهانیان را به این ظرفیت جلب کند.