پروژه آبرسانی به باباکلان تکمیل شد/اتصال ۹۰۰مشترک به شبکه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار برخه ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های آبرسانی گچساران افزود: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات محرومیت زدایی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان اجرا شده است، گفت: ۲۰۰۰ نفر از این فاز پروژه بهره مند شدند و احداث ۲ باب مخزن به حجم ۵۵۰ متر مکعب با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان نیز از پروژه‌های چند ماه اخیر شرکت آبفا در شهرستان گچساران بود.

برخه افزود: این پروژه‌ها نیز ۱۰۰ درصد تکمیل شده‌اند و جمعیتی بیش از ۱۳۰۰ نفر را پوشش داده‌اند.

وی تصریح کرد: فاضلاب بخشی از شهر دوگنبدان نیز تکمیل شده و با اتصال انشعابات، ۹۰ مشترک جدید به شبکه فاضلاب گچساران اضافه می‌شود.

برخه افزود: سد کوثر بسیاری از نگرانی‌های ما به ویژه در مرکز شهر دوگنبدان را برای آبرسانی کم کرده و در آینده نزدیک توسعه آبرسانی به این شهرستان به ویژه با تکیه به منابع بهتر همچون سد کوثر را در دستور کار داریم.

وی اظهار داشت: توسعه شبکه‌های فاضلاب به ویژه در مناطق پر جمعیت نیز در دستور کار قرار دارد.