  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۹

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

پروژه آبرسانی به باباکلان تکمیل شد/اتصال ۹۰۰مشترک به شبکه فاضلاب

پروژه آبرسانی به باباکلان تکمیل شد/اتصال ۹۰۰مشترک به شبکه فاضلاب

گچساران- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه آبرسانی به باباکلان با اجرای حدود هفت کیلومتر خط لوله انتقال، حدفاصل چاه‌ها تا نخستین ایستگاه تکمیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار برخه ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های آبرسانی گچساران افزود: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات محرومیت زدایی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان اجرا شده است، گفت: ۲۰۰۰ نفر از این فاز پروژه بهره مند شدند و احداث ۲ باب مخزن به حجم ۵۵۰ متر مکعب با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان نیز از پروژه‌های چند ماه اخیر شرکت آبفا در شهرستان گچساران بود.

برخه افزود: این پروژه‌ها نیز ۱۰۰ درصد تکمیل شده‌اند و جمعیتی بیش از ۱۳۰۰ نفر را پوشش داده‌اند.

وی تصریح کرد: فاضلاب بخشی از شهر دوگنبدان نیز تکمیل شده و با اتصال انشعابات، ۹۰ مشترک جدید به شبکه فاضلاب گچساران اضافه می‌شود.

برخه افزود: سد کوثر بسیاری از نگرانی‌های ما به ویژه در مرکز شهر دوگنبدان را برای آبرسانی کم کرده و در آینده نزدیک توسعه آبرسانی به این شهرستان به ویژه با تکیه به منابع بهتر همچون سد کوثر را در دستور کار داریم.

وی اظهار داشت: توسعه شبکه‌های فاضلاب به ویژه در مناطق پر جمعیت نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 5624964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها