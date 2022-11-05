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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۲

امیرعبداللهیان:

مفاد نقشه راه همکاری‌های بلندمدت ایران و ونزوئلا در حال اجراست

مفاد نقشه راه همکاری‌های بلندمدت ایران و ونزوئلا در حال اجراست

وزیر امور خارجه ایران گفت: در حال حاضر با تمام توان در حال اجرایی کردن مفاد نقشه راه همکاری‌های بلندمدت ایران و ونزوئلا هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس خولیو رون ماتینز معاون وزیر خارجه ونزوئلا در حاشیه "نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد" در تهران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: در حال حاضر با تمام توان در حال اجرایی کردن مفاد نقشه راه همکاری‌های بلند مدت دو کشور هستیم.

امیرعبداللهیان با اشاره به تبادل هیئت‌های قابل توجه دو کشور در سال گذشته تاکید کرد: این موضوع پیام قدرتمندی از انسجام میان ایران و ونزوئلا را به دنیا مخابره می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با تاکید بر روابط سیاسی خوب دو کشور، سفر مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به تهران را نقطه عطفی در روابط دوجانبه عنوان کرد.

کارلوس رون مارتینز نیز در این ملاقات، ضمن تاکید بر لزوم همصدایی در مقابله با یکجانبه گرایی در جهان، نسبت به پایبندی کشورش به تعهدات و توافقات دوجانبه تاکید کرد.

کد مطلب 5625007
زهرا علیدادی

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