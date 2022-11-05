به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس خولیو رون ماتینز معاون وزیر خارجه ونزوئلا در حاشیه "نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد" در تهران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: در حال حاضر با تمام توان در حال اجرایی کردن مفاد نقشه راه همکاری‌های بلند مدت دو کشور هستیم.

امیرعبداللهیان با اشاره به تبادل هیئت‌های قابل توجه دو کشور در سال گذشته تاکید کرد: این موضوع پیام قدرتمندی از انسجام میان ایران و ونزوئلا را به دنیا مخابره می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با تاکید بر روابط سیاسی خوب دو کشور، سفر مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به تهران را نقطه عطفی در روابط دوجانبه عنوان کرد.

کارلوس رون مارتینز نیز در این ملاقات، ضمن تاکید بر لزوم همصدایی در مقابله با یکجانبه گرایی در جهان، نسبت به پایبندی کشورش به تعهدات و توافقات دوجانبه تاکید کرد.