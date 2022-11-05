به گزارش خبرگزاری مهر، الیو رودریگز پردومو معاون وزیر خارجه کوبا در حاشیه «نخستین نشست هماهنگ‌کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد» در تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ارزیابی مثبت از سطح روابط دو کشور در حوزه سیاسی، بر ارتقای همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی در بستر ظرفیت‌های موجود و رسیدن آن به سطح مناسبات سیاسی دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین هدف نشست گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد را ارسال پیامی جدی در زمینه محکومیت یکجانبه‌گرایی و تحریم کشورهای مستقل عنوان کرد.

معاون وزیر خارجه کوبا نیز در این دیدار ضمن ابراز تسلیت و محکوم کردن حادثه تروریستی شیراز، با برشمردن زمینه‌های ارتقای همکاری‌های دو کشور خصوصاً در حوزه اقتصادی، از طرف وزیر خارجه کوبا رسماً از وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به هاوانا دعوت به عمل آورد.