دشمنان نظام اسلامی در مقابل طوفان مردم ایران دوام نخواهند آورد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل شکارچی ظهر شنبه در همایش حماسه زنان لرده دشتستان اظهار داشت: مردم ایران اسلامی اعم از زن و مردم همیشه در صحنه دفاع از این نظام و انقلاب حضور دارند.

وی اقتدار کشور را به واسطه حضور مردم در صحنه دانست و اضافه کرد: استکبار جهانی آزادی را به نام آزادی حیوانی تعریف می‌کند و قطعاً ایران اسلامی زیر بار چنین کلمه نحسی نخواهد رفت.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ارزش بالای حماسه زنان لرده دشتستان بیان کرد: این شیرزنان شکست سنگینی را به انگلیس استعمارگر تحمیل کردند.

وی با اشاره به اینکه زنان در دوره‌های مختلف در خط مقدم مبارزه بوده و هستند افزود: نتیجه مقاومت ایران اسلامی و رهبری‌های خردمندانه امام راحل و رهبر معظم انقلاب استقلال و آزادی است.

شکارچی با اشاره به اینکه دشمن با استفاده از ابزار رسانه در تلاش برای ضربه زدن به نظام اسلامی است بیان کرد: ایمان، دین مداری و اعتقادات اسلامی نقطه اتکای مردم ایران است و نقطه اتکای شما فعالان در رسانه‌های فارسی زبان هستند.

وی با اشاره به اتکای ایران اسلامی به مردم تصریح کرد: وضعیت کشور بویژه در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید آسیب‌شناسی شود و اجازه ندهیم خدشه‌ای به دستاوردهای انقلاب وارد شود و دست‌های پلید و نفوذی دشمن جوانان ما را به یغما و انحراف ببرند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امیدواریم استکبار و استعمارگران حماسه آفرینی مردم ایران در ۱۳ آبان و فریاد مرگ بر آمریکا آنان را دیده و شنیده باشند و زبان لال آنها به سخن درآید.

وی خطاب به استکبار جهانی و دشمنان نظام اسلامی هشدار داد، در مقابل طوفان مردم ایران دوام نخواهید آورد، ببینید و بشنوید قهرمانی و حضور شجاعانه و مقتدرانه امت اسلامی را و بی انصافی نکنید و این عظمت را به زبان آورید.

شکارچی افزود: با امپراتوری رسانه‌ای خود راه به جایی نخواهند برد، ممکن است برای چند روز عده‌ای از مردم و جوانان احساسی و هیجانی را به خیابان بکشند ولی مطمئن باشند همین جوان‌های احساسی و هیجانی در مقابل هجوم آنها جانفشانی خواهند کرد و پوزه شأن را به خاک خواهند مالید.

وی با بیان اینکه تحلیل‌های غلط، دشمنان نظام اسلامی را همیشه سرافکنده کرده است گفت: مردم ما مشکل اقتصادی و معیشتی دارند و ریشه همه این مشکلات نیز ثمره توطئه‌های شوم و دسیسه‌های شیطانی آنها است.

وی ادامه داد: مدیران این کشور را به بی کفایتی متهم می‌کنند در حالی که نفوذی‌های آنها این مشکلات را به وجود آوردند و مدیران این کشور خدمتگزار مردم هستند.

شکارچی تاکید کرد: مسئولان این کشور برای مردم جانفشانی می‌کنند حتی اگر یک درصد از افراد نفوذی سو استفاده کردند شما کل نظام و حاکمیت اسلامی و دینی را متهم به کم کاری و ناکارآمدی می‌کنید؟