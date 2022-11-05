به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز شنبه ضمن دیدار و گفت‌وگو «اتابک جعفری لور» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به افتتاح پروژه غدیر در خوزستان اظهار کرد: اجرای پروژه آبرسانی غدیر بخش مهمی از مشکلات آب آشامیدنی مردم خوزستان را برطرف کرد.

استاندار خوزستان افزود: اگر این پروژه در خوزستان وجود نداشت، نیمی از جمعیت استان در این ایام دچار مشکلات بسیاری می‌شدند.

خلیلیان با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تمهیدات لازم در خصوص تأمین آب کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان خوزستانی کشت پاییزه خود را آغاز کنند.