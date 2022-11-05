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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۶

استاندار خوزستان:

کشاورزان خوزستانی کشت پاییزه خود را آغاز کنند

کشاورزان خوزستانی کشت پاییزه خود را آغاز کنند

اهواز- استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تمهیدات لازم در خصوص تأمین آب کشاورزی گفت: کشاورزان این استان کشت پاییزه خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز شنبه ضمن دیدار و گفت‌وگو «اتابک جعفری لور» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به افتتاح پروژه غدیر در خوزستان اظهار کرد: اجرای پروژه آبرسانی غدیر بخش مهمی از مشکلات آب آشامیدنی مردم خوزستان را برطرف کرد.

استاندار خوزستان افزود: اگر این پروژه در خوزستان وجود نداشت، نیمی از جمعیت استان در این ایام دچار مشکلات بسیاری می‌شدند.

خلیلیان با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تمهیدات لازم در خصوص تأمین آب کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان خوزستانی کشت پاییزه خود را آغاز کنند.

کد مطلب 5625283

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      با افتتاح آب غدیر همین یک سد دزی که میلونها هکتار کشاورزی را سیراب می کرد عنقریب خالی از آب می کنید که خیالتان راحت بشه
    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
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      من هنوز پول خسارت خشکسالی سال گذشته را نگرفتم با کدام پول بذر بخرم

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