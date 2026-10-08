بیرانوند از تراکتور کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور امروز پنج‌شنبه ۱۶ مهر و در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در پایان ابن بازی علیرضا بیرانوند در گفتگو با اصحاب رسانه خطاب به حجت کریمی مدیرعامل این باشگاه گفت: از مدیرعامل باشگاه (حجت کریمی) می‌خواهم به جای اینکه حاشیه وارد تیم کند و به این مربی یا مدیرعامل بپرد، به فکر تیم باشد بعد برای تیم های دیگر حاشیه درست کند.

در همین حال باشگاه تراکتور با انتشار متنی در صفحه مجازی اش در شبکه اجتماعی X خبر داد علیرضا بیرانوند به درخواست جواد نکونام سرمربی تیم به دلیل انجام مصاحبه خلاف واقع از تیم کنار گذاشته شد و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت.